Україна врятувала ще двох дітей з ТОТ Херсонщини
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала ще двох дітей з ТОТ Херсонщини

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
діти
Read in English

Ще двох дітей вдалося повернути з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Йдеться про малюка та 17-річного хлопця.

Головні тези:

  • Україна врятувала ще двох дітей з окупованої частини Херсонської області, використовуючи ініціативу Bring Kids Back UA.
  • Однією з дітей доля опинилася під загрозою через відмову від російського паспорта, що призвело до спроби відібрати дитину під виглядом опіки.
  • Історія 17-річного хлопця свідчить про тиск окупантів, який зазнавав він через свою позицію та загрози від режиму.

Україна повернула з ТОТ Херсонщини двох дітей

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у 2022 році життя матері одного з дітей, 23-річної жінки, перетворилося на боротьбу за виживання.

Після того як вона відмовилася отримати російський паспорт, так звані "служби опіки" намагалися забрати її новонародженого сина, заявляючи, що мати не здатна забезпечити дитину.

Єдине, про що дівчина весь час мріяла, — виїхати до сестри у Дніпро.

Також вдалося врятувати 17-річного хлопця, який понад два роки жив під тиском окупантів. Підлітка змушували навчатися за російською програмою, а за прояв проукраїнської позиції погрожували "підвалом".

Хлопець неодноразово намагався втекти, однак лише зараз йому вдалося повернутися до рідного батька.

Наразі мама з малюком та хлопець проходять реабілітацію та готується повернутися до нормального життя в безпеці.

Посадовець подякував ініціативі президента України Bring Kids Back UA за допомогу у порятунку наших людей.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула трьох підлітків з тимчасово окупованих РФ територій
Bring Kids Back UA
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула трьох юнаків з ТОТ — хто допоміг
Bring Kids Back UA
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула ще 8 дітей та підлітків із ТОТ
Bring Kids Back UA
діти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?