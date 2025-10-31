Україна врятувала ще двох дітей з ТОТ Херсонщини

Ще двох дітей вдалося повернути з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Йдеться про малюка та 17-річного хлопця.

Україна повернула з ТОТ Херсонщини двох дітей

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у 2022 році життя матері одного з дітей, 23-річної жінки, перетворилося на боротьбу за виживання.

Після того як вона відмовилася отримати російський паспорт, так звані "служби опіки" намагалися забрати її новонародженого сина, заявляючи, що мати не здатна забезпечити дитину.

Єдине, про що дівчина весь час мріяла, — виїхати до сестри у Дніпро.

Також вдалося врятувати 17-річного хлопця, який понад два роки жив під тиском окупантів. Підлітка змушували навчатися за російською програмою, а за прояв проукраїнської позиції погрожували "підвалом".

Хлопець неодноразово намагався втекти, однак лише зараз йому вдалося повернутися до рідного батька.

Наразі мама з малюком та хлопець проходять реабілітацію та готується повернутися до нормального життя в безпеці.

Посадовець подякував ініціативі президента України Bring Kids Back UA за допомогу у порятунку наших людей.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: