Україна врятувала ще двох дітей з ТОТ Херсонщини

Ще двох дітей вдалося повернути з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Йдеться про малюка та 17-річного хлопця.
Головні тези:
- Україна врятувала ще двох дітей з окупованої частини Херсонської області, використовуючи ініціативу Bring Kids Back UA.
- Однією з дітей доля опинилася під загрозою через відмову від російського паспорта, що призвело до спроби відібрати дитину під виглядом опіки.
- Історія 17-річного хлопця свідчить про тиск окупантів, який зазнавав він через свою позицію та загрози від режиму.
Україна повернула з ТОТ Херсонщини двох дітей
За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у 2022 році життя матері одного з дітей, 23-річної жінки, перетворилося на боротьбу за виживання.
Єдине, про що дівчина весь час мріяла, — виїхати до сестри у Дніпро.
Також вдалося врятувати 17-річного хлопця, який понад два роки жив під тиском окупантів. Підлітка змушували навчатися за російською програмою, а за прояв проукраїнської позиції погрожували "підвалом".
Хлопець неодноразово намагався втекти, однак лише зараз йому вдалося повернутися до рідного батька.
Посадовець подякував ініціативі президента України Bring Kids Back UA за допомогу у порятунку наших людей.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
