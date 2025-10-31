Украина спасла еще двоих детей из ТОТ Херсонщины

Еще двое детей удалось вернуть из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Речь идет о малыше и 17-летнем парне.
Главные тезисы
- Украина спасла еще двоих детей из оккупированной части Херсонской области, используя инициативу Bring Kids Back UA.
- Было совершено спасение малыша и 17-летнего парня, чьи жизни оказались под угрозой из-за политических обстоятельств и давления со стороны оккупантов.
- Дети проходят реабилитацию после тяжелых переживаний и готовятся вернуться к нормальной жизни в безопасности на контролируемой Украиной территории.
Украина вернула из ТОТ Херсонщины двоих детей
По словам начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, в 2022 году жизнь матери одного из детей, 23-летней женщины, превратилась в борьбу за выживание.
Единственное, о чем девушка все время мечтала, выехать к сестре в Днепр.
Также удалось спасти 17-летнего парня, который более двух лет жил под давлением окупантов. Подростка заставляли учиться по российской программе, а за проявление проукраинской позиции угрожали "подвалом".
Парень неоднократно пытался скрыться, однако только сейчас ему удалось вернуться к родному отцу.
Чиновник поблагодарил инициативу президента Украины Bring Kids Back UA за помощь в спасении наших людей.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
