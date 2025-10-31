Украина спасла еще двоих детей из ТОТ Херсонщины
Украина спасла еще двоих детей из ТОТ Херсонщины

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дети
Еще двое детей удалось вернуть из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Речь идет о малыше и 17-летнем парне.

Главные тезисы

  • Украина спасла еще двоих детей из оккупированной части Херсонской области, используя инициативу Bring Kids Back UA.
  • Было совершено спасение малыша и 17-летнего парня, чьи жизни оказались под угрозой из-за политических обстоятельств и давления со стороны оккупантов.
  • Дети проходят реабилитацию после тяжелых переживаний и готовятся вернуться к нормальной жизни в безопасности на контролируемой Украиной территории.

Украина вернула из ТОТ Херсонщины двоих детей

По словам начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, в 2022 году жизнь матери одного из детей, 23-летней женщины, превратилась в борьбу за выживание.

После того, как она отказалась получить российский паспорт, так называемые "службы опеки" пытались забрать ее новорожденного сына, заявляя, что мать не способна обеспечить ребенка.

Единственное, о чем девушка все время мечтала, выехать к сестре в Днепр.

Также удалось спасти 17-летнего парня, который более двух лет жил под давлением окупантов. Подростка заставляли учиться по российской программе, а за проявление проукраинской позиции угрожали "подвалом".

Парень неоднократно пытался скрыться, однако только сейчас ему удалось вернуться к родному отцу.

Мама с малышом и парень проходят реабилитацию и готовится вернуться к нормальной жизни в безопасности.

Чиновник поблагодарил инициативу президента Украины Bring Kids Back UA за помощь в спасении наших людей.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

