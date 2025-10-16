Украина вернула еще 8 детей и подростков с ВОТ
Украина вернула еще 8 детей и подростков с ВОТ

Восемь детей и подростков на прошлой неделе удалось спасти из российской оккупации.

Главные тезисы

  • Украина спасла 8 детей и подростков от русской оккупации в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
  • Дети пережили жестокие обстоятельства при бегстве от оккупантов, но сейчас находятся в безопасности и получают необходимую поддержку.
  • Российские оккупанты совершали акты насилия и давления на спасенных детей, создавая страшные и травматические ситуации.

Украина вернула группу детей с ВОТ

Это стало возможным в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, благодаря помощи команды Save Ukraine и поддержке других партнеров.

Среди спасенных:

  • Полуторагодовалый Ярослав, которого едва не отобрали у мамы на фильтрационном пункте. Сотрудники ФСБ нашли в ее телефоне контакт с военным ВСУ и угрожали разводом с ребенком. А в начале вторжения россияне под видом эвакуации вывезли Мирославу с семьей в ангар, где заставили их оформить российские документы.

  • 17-летняя Полина стала свидетелем жестоких избиений и допросов своих близких людей русскими военными, когда те ворвались в их дом.

  • 16-летняя Злата и 13-летняя Ева пережили травлю в русской школе из-за того, что говорили на украинском. Кроме того, оккупанты принудительно записали Еву в "движение первых" — организации, которая милитаризирует детей и готовит их к службе в армии государства-агрессора. Их старшую совершеннолетнюю сестру с ребенком оккупанты также "эвакуировали" в Россию, где она попала в психбольницу.

  • Отец 10-летнего Матвея отказался от российских документов и самостоятельно учил сына по украинской школьной программе. Чтобы уберечь его от русской школы, отец годами прятал сына дома, не разрешая даже выходить на улицу. Когда к их двору приходили русские военные, мальчик делал вид, что спит, чтобы его не нашли.

Сегодня все спасенные дети в безопасности получают помощь по восстановлению документов, психологическую поддержку и необходимое сопровождение, чтобы начать новый этап своей жизни.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

