Украина вернула еще 8 детей и подростков с ВОТ

Восемь детей и подростков на прошлой неделе удалось спасти из российской оккупации.
Главные тезисы
- Украина спасла 8 детей и подростков от русской оккупации в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
- Дети пережили жестокие обстоятельства при бегстве от оккупантов, но сейчас находятся в безопасности и получают необходимую поддержку.
- Российские оккупанты совершали акты насилия и давления на спасенных детей, создавая страшные и травматические ситуации.
Украина вернула группу детей с ВОТ
Это стало возможным в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, благодаря помощи команды Save Ukraine и поддержке других партнеров.
Среди спасенных:
Полуторагодовалый Ярослав, которого едва не отобрали у мамы на фильтрационном пункте. Сотрудники ФСБ нашли в ее телефоне контакт с военным ВСУ и угрожали разводом с ребенком. А в начале вторжения россияне под видом эвакуации вывезли Мирославу с семьей в ангар, где заставили их оформить российские документы.
17-летняя Полина стала свидетелем жестоких избиений и допросов своих близких людей русскими военными, когда те ворвались в их дом.
16-летняя Злата и 13-летняя Ева пережили травлю в русской школе из-за того, что говорили на украинском. Кроме того, оккупанты принудительно записали Еву в "движение первых" — организации, которая милитаризирует детей и готовит их к службе в армии государства-агрессора. Их старшую совершеннолетнюю сестру с ребенком оккупанты также "эвакуировали" в Россию, где она попала в психбольницу.
Отец 10-летнего Матвея отказался от российских документов и самостоятельно учил сына по украинской школьной программе. Чтобы уберечь его от русской школы, отец годами прятал сына дома, не разрешая даже выходить на улицу. Когда к их двору приходили русские военные, мальчик делал вид, что спит, чтобы его не нашли.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
