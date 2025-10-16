Украина вернула еще 8 детей и подростков с ВОТ

Это стало возможным в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, благодаря помощи команды Save Ukraine и поддержке других партнеров.

Среди спасенных:

Полуторагодовалый Ярослав, которого едва не отобрали у мамы на фильтрационном пункте. Сотрудники ФСБ нашли в ее телефоне контакт с военным ВСУ и угрожали разводом с ребенком. А в начале вторжения россияне под видом эвакуации вывезли Мирославу с семьей в ангар, где заставили их оформить российские документы.

17-летняя Полина стала свидетелем жестоких избиений и допросов своих близких людей русскими военными, когда те ворвались в их дом.

16-летняя Злата и 13-летняя Ева пережили травлю в русской школе из-за того, что говорили на украинском. Кроме того, оккупанты принудительно записали Еву в "движение первых" — организации, которая милитаризирует детей и готовит их к службе в армии государства-агрессора. Их старшую совершеннолетнюю сестру с ребенком оккупанты также "эвакуировали" в Россию, где она попала в психбольницу.