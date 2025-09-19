Украина вернула трех подростков с временно оккупированных РФ территорий

Еще трех подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA и благодаря помощи Украинской сети по правам ребенка и волонтерской инициативе Humanity.
Главные тезисы
- Инициатива Bring Kids Back UA помогла Украине вернуть троих подростков с оккупированных территорий.
- Спасенные подростки сталкивались с трудностями и угрозами на оккупированных территориях, искали возможность вернуться на подконтрольные Украине земли.
- Возвращенные подростки получают не только физическую безопасность, но и помощь в восстановлении документов и психологической поддержке.
- Украина активно работает над возвращением своих граждан, находящихся под угрозой на временно оккупированных территориях.
- Документальная лента «Истерзанное детство» от Online.UA позволяет ознакомиться с проблемой похищения украинских детей Россией.
В Украину вернули трех подростков из ВОТ
18-летняя девушка вместе с мамой долгое время пытались самостоятельно уехать из оккупированного Крыма. Семье не хватало средств на дорогу. Они постоянно меняли место жительства во избежание преследований.
Третий из спасенных — 19-летний парень, мечтавший уехать из оккупации, но боявшийся решиться на этот шаг. Он боялся, что на каком-нибудь блокпосте его задержат, принудительно мобилизуют в армию РФ и заставят воевать против собственного государства.
К счастью, сегодня они уже в безопасности и получают помощь от восстановления документов до психологической поддержки.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-