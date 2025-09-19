Украина вернула трех подростков с временно оккупированных РФ территорий

Еще трех подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA и благодаря помощи Украинской сети по правам ребенка и волонтерской инициативе Humanity.

В Украину вернули трех подростков из ВОТ

18-летняя девушка вместе с мамой долгое время пытались самостоятельно уехать из оккупированного Крыма. Семье не хватало средств на дорогу. Они постоянно меняли место жительства во избежание преследований.

Также вернулась 19-летняя девушка, жившая в оккупации с 2022 года. После окончания школы ее заставляли поступать в университет в Крыму или РФ, однако она мечтала вернуться на подконтрольную территорию Украины, и здесь получить высшее образование. Поделиться

Третий из спасенных — 19-летний парень, мечтавший уехать из оккупации, но боявшийся решиться на этот шаг. Он боялся, что на каком-нибудь блокпосте его задержат, принудительно мобилизуют в армию РФ и заставят воевать против собственного государства.

К счастью, сегодня они уже в безопасности и получают помощь от восстановления документов до психологической поддержки.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: