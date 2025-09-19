Украина вернула трех подростков с временно оккупированных РФ территорий
Украина
Украина вернула трех подростков с временно оккупированных РФ территорий

Bring Kids Back UA
Украина вернула трех подростков с временно оккупированных РФ территорий
Еще трех подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA и благодаря помощи Украинской сети по правам ребенка и волонтерской инициативе Humanity.

  • Инициатива Bring Kids Back UA помогла Украине вернуть троих подростков с оккупированных территорий.
  • Спасенные подростки сталкивались с трудностями и угрозами на оккупированных территориях, искали возможность вернуться на подконтрольные Украине земли.
  • Возвращенные подростки получают не только физическую безопасность, но и помощь в восстановлении документов и психологической поддержке.
  • Украина активно работает над возвращением своих граждан, находящихся под угрозой на временно оккупированных территориях.
  • Документальная лента «Истерзанное детство» от Online.UA позволяет ознакомиться с проблемой похищения украинских детей Россией.

В Украину вернули трех подростков из ВОТ

18-летняя девушка вместе с мамой долгое время пытались самостоятельно уехать из оккупированного Крыма. Семье не хватало средств на дорогу. Они постоянно меняли место жительства во избежание преследований.

Также вернулась 19-летняя девушка, жившая в оккупации с 2022 года. После окончания школы ее заставляли поступать в университет в Крыму или РФ, однако она мечтала вернуться на подконтрольную территорию Украины, и здесь получить высшее образование.

Третий из спасенных — 19-летний парень, мечтавший уехать из оккупации, но боявшийся решиться на этот шаг. Он боялся, что на каком-нибудь блокпосте его задержат, принудительно мобилизуют в армию РФ и заставят воевать против собственного государства.

К счастью, сегодня они уже в безопасности и получают помощь от восстановления документов до психологической поддержки.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Украина вернула 12 детей с временно оккупированных Россией территорий
Bring Kids Back UA
дети
Украина вернула из ВОТ большую группу детей
Bring Kids Back UA
дети
Украина вернула 16 детей с временно оккупированных РФ территорий
Bring Kids Back UA
дети

