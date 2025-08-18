Украина вернула 12 детей с временно оккупированных Россией территорий

Еще одну большую группу украинских детей удалось спасти из оккупации на прошлой неделе в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии Save Ukraine и партнеров. Эти дети прошли через психологическое давление и унижение, но сегодня наконец-то в безопасности.

12 детей вернулись в Украину с ВОТ

17-летнему Матвею чудом удалось скрывать от оккупантов то, что он не учится в российской школе, хотя военные несколько раз приходили к ним домой с обысками, спрашивали, почему у него до сих пор нет паспорта РФ. Однако на блокпостах постоянно спрашивали, почему он не стоит на военном учете и не хочет ли подписать контракт на службу в их армию.

12-летнему Руслану и его маме также удалось оставаться незамеченными для российских военных все три года во избежание обысков и проверок. И, несмотря на частые отключения электричества и перебои с интернетом, мальчику удавалось учиться в украинской онлайн-школе. Поделиться

Проблемы в семье возникли, когда у мамы ухудшилось здоровье и нужно было ехать в больницу, а без российских документов получить медицинскую помощь в оккупации просто невозможно. К тому же кафиры начали ходить по дворам и проверять, все ли дети ходят в школу. Женщина решила не ждать, пока к ней постучатся в дверь, и обратилась за помощью.

Папа 16-летнего Артура и 9-летней Камилы в русском плену. Его забрали вооруженные спецназовцы, которые ворвались прямо ночью в дом за наводкой. Оккупанты разбудили всю семью: родителей положили лицом на пол, а детей отвели в соседнюю комнату. Однако дети хорошо слышали, как отца бросили вовсю. А когда мужчину забирали на подвал, на детей привели автоматы.

А через несколько дней маме вернули папы вещи, все в крови и прожженные током. Увидев ту одежду, Артур заключил, что отца пытали на электрическом стуле. После того случая мама почти не выпускала детей из дома, поскольку за семьей была установлена слежка.

Маму Даринки также россияне похитили прямо у дома и почти месяц держали в плену и пытали током. И это только за то, что помогла друзьям эвакуировать своих детей. А когда женщину отпустили, ее внесли в черный список, поэтому она еще долго не решалась выезжать из оккупации сама. Поделиться

К счастью, сегодня эти дети наконец-то находятся в безопасности в свободной Украине. Они проходят реабилитацию, получают психологическую помощь, восстанавливают документы и могут учиться и строить планы на будущее. Некоторые из этих детей смогли обнять своих родных после лет разлуки.