Украина вернула 12 детей с временно оккупированных Россией территорий

Еще одну большую группу украинских детей удалось спасти из оккупации на прошлой неделе в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии Save Ukraine и партнеров. Эти дети прошли через психологическое давление и унижение, но сегодня наконец-то в безопасности.
Главные тезисы
- В рамках инициативы Bring Kids Back UA и при содействии Save Ukraine и партнеров Украина вернула 12 детей с оккупированных территорий.
- Дети прошли через психологическое давление и унижение, но сегодня находятся в безопасности в Украине, проходя реабилитацию и получая психологическую помощь.
- Некоторые из вернувшихся детей смогли обнять своих родных после долгой разлуки, строя планы на будущее в свободной стране.
12 детей вернулись в Украину с ВОТ
17-летнему Матвею чудом удалось скрывать от оккупантов то, что он не учится в российской школе, хотя военные несколько раз приходили к ним домой с обысками, спрашивали, почему у него до сих пор нет паспорта РФ. Однако на блокпостах постоянно спрашивали, почему он не стоит на военном учете и не хочет ли подписать контракт на службу в их армию.
Проблемы в семье возникли, когда у мамы ухудшилось здоровье и нужно было ехать в больницу, а без российских документов получить медицинскую помощь в оккупации просто невозможно. К тому же кафиры начали ходить по дворам и проверять, все ли дети ходят в школу. Женщина решила не ждать, пока к ней постучатся в дверь, и обратилась за помощью.
Папа 16-летнего Артура и 9-летней Камилы в русском плену. Его забрали вооруженные спецназовцы, которые ворвались прямо ночью в дом за наводкой. Оккупанты разбудили всю семью: родителей положили лицом на пол, а детей отвели в соседнюю комнату. Однако дети хорошо слышали, как отца бросили вовсю. А когда мужчину забирали на подвал, на детей привели автоматы.
А через несколько дней маме вернули папы вещи, все в крови и прожженные током. Увидев ту одежду, Артур заключил, что отца пытали на электрическом стуле. После того случая мама почти не выпускала детей из дома, поскольку за семьей была установлена слежка.
К счастью, сегодня эти дети наконец-то находятся в безопасности в свободной Украине. Они проходят реабилитацию, получают психологическую помощь, восстанавливают документы и могут учиться и строить планы на будущее. Некоторые из этих детей смогли обнять своих родных после лет разлуки.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту "Истерзанное детство", которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
