Украина вернула троих детей с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула троих детей с временно оккупированных Россией территорий

Bring Kids Back UA
дети
Read in English
Читати українською

Трое украинских детей, которые провели под оккупацией более трех лет, удалось вывезти на безопасную территорию в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии Офис Омбудсмана Украины и Helping to Leave. Всё это время они жили в атмосфере постоянного давления и угроз со стороны российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Трое украинских детей, проведших более трех лет под оккупацией, были успешно возвращены на безопасную территорию.
  • Дети переживали давление и угрозы со стороны российских оккупантов, но теперь получают психологическую, гуманитарную и правовую поддержку.
  • Инициатива Bring Kids Back UA и содействие Офиса Омбудсмана Украины и Helping to Leave помогли вернуть троих подростков домой.

Трое подростков вернулись из ТОТ в Украину

Одна из спасенных — 13-летняя девочка, проживавшая с бабушкой. Она принципиально не ходила в русскую школу, потому что там запрещали украинский язык и заставляли прославлять государство-агрессора. Для семьи даже обычные разговоры с представителями оккупационных властей были опасными.

15-летний парень посещал русскую школу, где ему навязывали искаженную историю, заставляли петь гимн РФ и полностью отказаться от украинского языка и символики. Несмотря на это, он тайно продолжал обучение онлайн в школе на подконтрольной Украине территории.

16-летняя девушка постоянно подвергалась преследованиям за проукраинскую позицию: получала угрозы и вызовы на допросы. После неудачной попытки уехать самостоятельно она обратилась за помощью, после чего Офис Офмбудсмана урегулировал вопросы с документами, а Helping to Leave подготовили безопасный выезд.

Теперь все трое дома, в свободной Украине. Они получают психологическую, гуманитарную и правовую поддержку, чтобы вернуть чувство безопасности, продолжить обучение и строить свое будущее.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

