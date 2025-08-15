Україна повернула трьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Трьох українських дітей, які провели під окупацією понад три роки, вдалося вивезти на безпечну територію у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння Офіс Омбудсмана України та Helping to Leave. Увесь цей час вони жили в атмосфері постійного тиску та загроз з боку російських окупантів.

Троє підлітків повернулися з ТОТ в Україну

Одна з врятованих — 13-річна дівчинка, що мешкала з бабусею. Вона принципово не ходила до російської школи, бо там забороняли українську мову та змушували прославляти державу-агресора. Для родини навіть звичайні розмови з представниками окупаційної влади були небезпечними.

15-річний хлопець відвідував російську школу, де йому нав’язували викривлену історію, змушували співати гімн РФ і повністю відмовитися від української мови та символіки. Попри це він таємно продовжував навчання онлайн у школі на підконтрольній Україні території. Поширити

16-річна дівчина постійно зазнавала переслідувань за проукраїнську позицію: отримувала погрози та виклики на допити. Після невдалої спроби виїхати самостійно вона звернулася по допомогу, після чого Офіс Офмбудсмана врегулював питання з документами, а Helping to Leave підготували безпечний виїзд.

Тепер усі троє — вдома, у вільній Україні. Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову підтримку, щоб повернути відчуття безпеки, продовжити навчання й будувати своє майбутнє.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: