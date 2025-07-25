Україна повернула групу дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула групу дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Bring Kids Back UA
діти

Ще одну групу українських дітей вдалося врятувати з окупації у межах ініціативи Bring Kids Back UA та завдяки роботі команди Save Ukraine й підтримці партнерів.

Головні тези:

  • Діти, які повернулися з окупованих територій, пережили страх, тиск і приниження, але сьогодні знову можуть бути щасливими.
  • Проєкти Bring Kids Back UA та Save Ukraine спрямовані на рятування та підтримку українських дітей, які опинилися під впливом окупації.

Україна повернула кілька дітей з ТОТ

Серед врятованих:

  • 13-річна Олена, яку в окупації змусили ходити до російської школи. Замість шостого класу її примусово зарахували до третього і заборонили розмовляти українською. Коли Олена з батьком спробували самостійно виїхати, чоловіка затримали, побили й звинуватили у насильстві — лише тому, що він сам виховував доньку.

  • 5-річний Назар, якого всупереч волі матері й самого хлопчика вивезли до РФ. Щоб забрати сина, його мамі довелось подолати довгий шлях та безліч випробувань. Сьогодні Назар знову поруч із мамою — усміхається, грається і, здається, вперше за довгий час відчуває спокій.

  • 17-річний Віктор, який вже не витримував тиску окупаційної реальності. Російська символіка, пропаганда, заборона бути собою — усе це поступово вбивало в ньому віру в майбутнє. Хлопець замкнувся в собі, впав у депресію. Тепер він проходить психологічну реабілітацію.

  • 7-річний Сергій, чий батько на окупованій території потрапив у руки військових: його затримали на блокпості, били й допитували понад дві години. Після цього родина зрозуміла, що залишатися означає ризикувати життям — і насамперед життям дитини, яка мала незабаром іти до школи. Під час втечі, вже на безпечній території, Сергій нахилився до мами й пошепки запитав: «Мамо, тепер Україна — це вже не секрет?»

Ці діти пройшли через страх, тиск, приниження — і сьогодні нарешті в безпеці. Вони знову можуть бути дітьми, дихати вільно й відчувати любов поруч. Їм допомагають адаптуватися, оформити документи, пройти психологічну підтримку, відновити зв’язок із нормальним життям.

Дякуємо нашим партнерам Save Ukraine, WeAreAllUkrainians, БФ «Хуманіті» та Об’єднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених і незаконно утримуваних осіб.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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