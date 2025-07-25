Україна повернула групу дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Серед врятованих:

13-річна Олена, яку в окупації змусили ходити до російської школи. Замість шостого класу її примусово зарахували до третього і заборонили розмовляти українською. Коли Олена з батьком спробували самостійно виїхати, чоловіка затримали, побили й звинуватили у насильстві — лише тому, що він сам виховував доньку.

5-річний Назар, якого всупереч волі матері й самого хлопчика вивезли до РФ. Щоб забрати сина, його мамі довелось подолати довгий шлях та безліч випробувань. Сьогодні Назар знову поруч із мамою — усміхається, грається і, здається, вперше за довгий час відчуває спокій.

17-річний Віктор, який вже не витримував тиску окупаційної реальності. Російська символіка, пропаганда, заборона бути собою — усе це поступово вбивало в ньому віру в майбутнє. Хлопець замкнувся в собі, впав у депресію. Тепер він проходить психологічну реабілітацію.