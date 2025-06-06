Україна повернула двох дівчаток з тимчасово окупованих Росією територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула двох дівчаток з тимчасово окупованих Росією територій

діти
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Джерело:  online.ua

На підконтрольну уряду України територію 6 червня вдалося повернути двох дівчат, які жодного разу не виїжджали зі свого рідного міста з початку його окупації у 2022 році. Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна.

Головні тези:

  • Дві дівчинки з тимчасово окупованих територій були успішно повернуті в Україну 6 червня.
  • Історія цих дівчаток свідчить про те, що навіть у складних умовах можлива допомога та повернення на контрольовану територію.

Двоє дівчаток з ТОТ повернулися в Україну

Дівчатам 16 і 17 років. Вони жодного разу не виїжджали з рідного міста з моменту його окупації у 2022-му, але весь цей час навчалися онлайн в українській школі.

Зарівна підкреслює, що родина декілька років шукала можливості для виїзду, зокрема, шукала перевізників та збирала кошти для цього. Проте після пошкодження будинку через обстріли сімʼя звернулася по допомогу.

Завдяки зусиллям проєкту Helping to Leave родина вже на підконтрольній Україні території. Дівчата планують продовжувати навчатись і будувати своє майбутнє тут.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA.

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