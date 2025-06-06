Украина вернула двух девочек с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула двух девочек с временно оккупированных Россией территорий

девочки
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

На подконтрольную правительству Украины территорию 6 июня удалось вернуть две девушки, которые ни разу не выезжали из своего родного города с начала его оккупации в 2022 году. Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.

Главные тезисы

  • Украина успешно вернула двух девочек с временно оккупированных территорий 6 июня 2022 года.
  • История этих девочек подчеркивает, что даже в сложных условиях возможно помочь и вернуть на контролируемую территорию.

Две девочки с ВОТ вернулись в Украину

Девушкам 16 и 17 лет. Они ни разу не уезжали из родного города с момента его оккупации в 2022-м, но все это время учились онлайн в украинской школе.

Заривна подчеркивает, что семья несколько лет искала возможности для выезда, в частности, искала перевозчиков и собирала средства для этого. Однако после повреждения дома из-за обстрелов семья обратилась за помощью.

Благодаря усилиям проекта Helping to Leave семья уже находится на подконтрольной Украине территории. Девушки планируют продолжать учиться и строить свое будущее здесь.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 9 детей с временно оккупированных Россией территорий
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 11 детей с временно оккупированных Россией территорий
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула двух подростков с временно оккупированных Россией территорий
Украина вернула двух подростков с временно оккупированных Россией территорий

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?