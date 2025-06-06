Украина вернула двух девочек с временно оккупированных Россией территорий

На подконтрольную правительству Украины территорию 6 июня удалось вернуть две девушки, которые ни разу не выезжали из своего родного города с начала его оккупации в 2022 году. Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.

Две девочки с ВОТ вернулись в Украину

Девушкам 16 и 17 лет. Они ни разу не уезжали из родного города с момента его оккупации в 2022-м, но все это время учились онлайн в украинской школе. Поделиться

Заривна подчеркивает, что семья несколько лет искала возможности для выезда, в частности, искала перевозчиков и собирала средства для этого. Однако после повреждения дома из-за обстрелов семья обратилась за помощью.

Благодаря усилиям проекта Helping to Leave семья уже находится на подконтрольной Украине территории. Девушки планируют продолжать учиться и строить свое будущее здесь.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.