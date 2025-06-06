Украина вернула двух девочек с временно оккупированных Россией территорий

На подконтрольную правительству Украины территорию 6 июня удалось вернуть две девушки, которые ни разу не выезжали из своего родного города с начала его оккупации в 2022 году. Об этом сообщила операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна.
Главные тезисы
- Украина успешно вернула двух девочек с временно оккупированных территорий 6 июня 2022 года.
- История этих девочек подчеркивает, что даже в сложных условиях возможно помочь и вернуть на контролируемую территорию.
Две девочки с ВОТ вернулись в Украину
Заривна подчеркивает, что семья несколько лет искала возможности для выезда, в частности, искала перевозчиков и собирала средства для этого. Однако после повреждения дома из-за обстрелов семья обратилась за помощью.
Благодаря усилиям проекта Helping to Leave семья уже находится на подконтрольной Украине территории. Девушки планируют продолжать учиться и строить свое будущее здесь.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей, смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
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