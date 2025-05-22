Украина вернула 9 детей с временно оккупированных Россией территорий

22 мая стало известно, что еще 9 маленьких украинцев удалось вернуть на Родину из ВОТ.

9 маленьких украинцев вернулись домой

Еще девять украинских детей, среди которых одна сирота, удалось спасти с оккупированных территорий благодаря усилиям команды Save Ukraine и при поддержке инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил руководитель Save Ukraine Николай Кулеба.

Каждая из этих историй — отдельная трагедия украденного детства. И доказательство, почему детей нужно спасать. попала на операционный стол на пару часов позже. Николай Кулеба Руководитель Save Ukraine

Кулеба рассказал, что 10-летнего Артема с мамой российские военные ночью закрыли в подвале, пока его папу избивали в комнате за то, что он хотел защитить жену от произвола солдата. После этого случая мальчик часто плакал и не мог уснуть ночью. В школе его заставляли носить пилотку, петь гимн РФ и кричать "Слава России", а за "Слава Украине" — вызвали полицию.

Сестры Илона и Тамила почти три года не выходили из дома, не общались с ровесниками, потому что школа и детский сад в первые полгода полномасштабной войны были разрушены, а большинство семей с детьми уехали. На улице же у детей запросто мог остановиться российский танк с пьяными военными. Поделиться

В определенной изоляции оказалась и 15-летняя Кристина, которая тоже не могла нормально учиться в школе. Посещать онлайн-уроки в украинской школе было невозможно потому, что россияне глушили связь, а в российское заведение отдавать дочь мама не хотела.

На сегодняшний день наша команда уже спасла из России и ТОТ 648 детей, из которых 143 — сироты. И мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не вернется домой. Спасибо нашим неизменным партнерам We Are All Ukrainians, БФ Хуманити и Reload Love за помощь в этой спасательной миссии.

Чтобы лучше разобраться в похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.