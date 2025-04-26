Украина вернула 12 детей с временно оккупированных Россией территорий

В Украину по российской оккупации удалось вернуть еще 12 украинских детей.
Главные тезисы
- Дарья Заровна рассказала несколько историй об украинских детях, которых вернули из ВТО.
- Оккупанты оказывали психологическое давление на детей на ТОТ.
12 детей вернули в Украину
Об этом 26 апреля сообщила советница главы Офиса президента Украины Дарья Заровна и рассказала несколько историй о них.
Также, по словам Заровной, из оккупации удалось вывезти жилую "под постоянным давлением" семью.
10-летнего Егора россияне пытались отобрать у бабушки при попытке самостоятельно уехать. Вооруженные солдаты РФ разделили их и увезли мальчика в неизвестном направлении. Благодаря помощи наших партнеров удалось организовать эвакуацию. Теперь Егор снова рядом с бабушкой, в безопасности.
Советник руководителя ОПУ добавила, что имена названных детей изменены "в целях безопасности".
К слову, документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
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