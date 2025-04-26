Украина вернула 12 детей с временно оккупированных Россией территорий

В Украину по российской оккупации удалось вернуть еще 12 украинских детей.

12 детей вернули в Украину

Об этом 26 апреля сообщила советница главы Офиса президента Украины Дарья Заровна и рассказала несколько историй о них.

Среди них Богдан из многодетной семьи. Оккупационные власти угрожали забрать детей в интернат, если те не пойдут в русскую пропагандистскую школу Богдана уже принудительно поставили на учет как призывника, в школе унижали за украинский язык, а его старшего брата забирали и пытали. Поделиться

Также, по словам Заровной, из оккупации удалось вывезти жилую "под постоянным давлением" семью.

10-летнего Егора россияне пытались отобрать у бабушки при попытке самостоятельно уехать. Вооруженные солдаты РФ разделили их и увезли мальчика в неизвестном направлении. Благодаря помощи наших партнеров удалось организовать эвакуацию. Теперь Егор снова рядом с бабушкой, в безопасности.

Советник руководителя ОПУ добавила, что имена названных детей изменены "в целях безопасности".

К слову, документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.