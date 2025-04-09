Украина вернула еще 6 детей с временно оккупированных Россией территорий

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA 9 апреля удалось вернуть еще шестеро украинских детей с временно оккупированных территорий.

Украина вернула еще 6 детей с ВОТ

Об этом сообщила операционная директор инициативы Bring Kids Back UA, советница по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дария Заривна.

Среди возвращенных детей — 16-летний Андрей, оставшийся сиротой после того, как российские военные неоднократно пытали его отца, пытаясь принудить к сотрудничеству. В конце концов мужчина умер от побоев. После похорон оккупационная администрация сообщила Андрею, что его планируют передать под российскую опеку.

Кроме того, две сестры, 9-летняя Оля и 13-летняя Марина во время пребывания в оккупации проходили в школе "обучение на случай нападения со стороны Украины".

Захватчики учили детей ненавидеть Родину, готовили к войне и заставляли одевать георгиевские ленты и петь гимн РФ. Также оккупационные власти угрожали забрать их у бабушки и отдать под опеку в российскую семью.

Также была спасена девушка Анастасия, жившая под постоянным страхом из-за преследований со стороны российских военных. оккупанты приходили с обысками домой, угрожали оружием и добивались его. Даже придуманное кольцо не останавливало оккупантов. Сейчас девушка воссоединилась с братом и сестрой, которых удалось спасти.