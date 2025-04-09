Украина вернула еще 6 детей с временно оккупированных Россией территорий

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA 9 апреля удалось вернуть еще шестеро украинских детей с временно оккупированных территорий.
Главные тезисы
- Инициатива Bring Kids Back UA помогает вернуть украинских детей с временно оккупированных территорий, где они подвергались психологическому давлению и преследованиям.
- Несмотря на попытки оккупантов заставить детей ненавидеть Украину, благодаря совместным усилиям удалось вернуть 6 детей на родину.
Украина вернула еще 6 детей с ВОТ
Об этом сообщила операционная директор инициативы Bring Kids Back UA, советница по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дария Заривна.
Среди возвращенных детей — 16-летний Андрей, оставшийся сиротой после того, как российские военные неоднократно пытали его отца, пытаясь принудить к сотрудничеству. В конце концов мужчина умер от побоев. После похорон оккупационная администрация сообщила Андрею, что его планируют передать под российскую опеку.
Кроме того, две сестры, 9-летняя Оля и 13-летняя Марина во время пребывания в оккупации проходили в школе "обучение на случай нападения со стороны Украины".
Захватчики учили детей ненавидеть Родину, готовили к войне и заставляли одевать георгиевские ленты и петь гимн РФ. Также оккупационные власти угрожали забрать их у бабушки и отдать под опеку в российскую семью.
Также была спасена девушка Анастасия, жившая под постоянным страхом из-за преследований со стороны российских военных. оккупанты приходили с обысками домой, угрожали оружием и добивались его. Даже придуманное кольцо не останавливало оккупантов. Сейчас девушка воссоединилась с братом и сестрой, которых удалось спасти.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-