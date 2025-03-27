Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных Россией территорий

дети
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Источник:  Save Ukraine

Еще трое украинских детей удалось спасти на прошлой неделе с временно оккупированной территории. Спасательная миссия проходила по инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA и поддержки Save Ukraine.

Главные тезисы

  • Украина успешно вернула троих детей с временно оккупированных территорий благодаря усилиям Президента и содействию Save Ukraine.
  • Инициативы Bring Kids Back UA и поддержка Save Ukraine помогают детям вернуться домой в безопасность и комфорт, избежав травм и страха.
  • Некоторым детям удалось избежать угроз российских военных и пережить семейные разлуки благодаря спасательной операции инициатив Bring Kids Back UA и Save Ukraine.

Украина вернула троих детей с ВОТ

Среди них 5-летний Иван — сын украинского военного. Очередной обыск и угрозы оружием со стороны российских военных настолько травмировали мальчика, что он перестал разговаривать. Больше года он не мог произнести даже слово «мама».

А когда русские военные начали угрожать расстрелом всей семье за отказ получить российский паспорт, мама с Иваном и его бабушкой решили спасаться.

Светланке исполнился только год, когда ее папы забрали русские солдаты на допрос, угрожали ему, пытали, а затем заставили семью покинуть свой дом. Но после переезда на другое место к ним снова пришли с обыском, лишили семью связи и изъяли все документы.

Когда оккупационные власти узнали, что у девочки осталось украинское свидетельство, маме начали угрожать, что ребенка у нее заберут и отдадут в интернат.

Также помогли воссоединиться с мамой 13-летней Оксане. Папа девушки очень переживал, что россияне заберут дочь на одном из блокпостов. Команде Save Ukraine пришлось искать максимально безопасные пути для выезда ребенка.

Мы не остановим нашу борьбу, пока каждый украинский ребенок не будет дома и в безопасности. Без исключений и условий, заверили в организации.

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