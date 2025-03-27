Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных Россией территорий

Еще трое украинских детей удалось спасти на прошлой неделе с временно оккупированной территории. Спасательная миссия проходила по инициативе Президента Украины Bring Kids Back UA и поддержки Save Ukraine.

Украина вернула троих детей с ВОТ

Среди них 5-летний Иван — сын украинского военного. Очередной обыск и угрозы оружием со стороны российских военных настолько травмировали мальчика, что он перестал разговаривать. Больше года он не мог произнести даже слово «мама».

А когда русские военные начали угрожать расстрелом всей семье за отказ получить российский паспорт, мама с Иваном и его бабушкой решили спасаться.

Светланке исполнился только год, когда ее папы забрали русские солдаты на допрос, угрожали ему, пытали, а затем заставили семью покинуть свой дом. Но после переезда на другое место к ним снова пришли с обыском, лишили семью связи и изъяли все документы.

Когда оккупационные власти узнали, что у девочки осталось украинское свидетельство, маме начали угрожать, что ребенка у нее заберут и отдадут в интернат.

Также помогли воссоединиться с мамой 13-летней Оксане. Папа девушки очень переживал, что россияне заберут дочь на одном из блокпостов. Команде Save Ukraine пришлось искать максимально безопасные пути для выезда ребенка.