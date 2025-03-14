Украина вернула с ВОТ еще 4 детей

В Украину вернули еще четырех детей с временно оккупированных территорий. Среди них – девушка с больным сердцем, которая не могла получить медицинскую помощь, и сын военного, которого допрашивали сотрудники ФСБ.
Главные тезисы
- Инициатива Bring Kids Back UA успешно вернула домой четырех детей, столкнувшихся с преследованиями и давлением со стороны оккупантов.
- Среди детей, вернувшихся в Украину, были девушка с сердечным заболеванием, сын военного и другие, которые возвращены благодаря усилиям спасательной инициативы.
- Дети, вернувшись домой, получили не только необходимую медицинскую помощь, но и возможность продолжить обучение и развиваться в безопасной обстановке.
Благодаря инициативе Bring Kids Back UA в Украину вернули 4 детей с ВТО
В частности, на Родине оказалась 14-летняя Екатерина с врожденной болезнью сердца. оккупанты отказывали девушке в медицинской помощи из-за украинского гражданства и побуждали сменить его на российское.
Папу Екатерины заставляли подписать контракт с армией РФ. Иначе угрожали отобрать дочь и других детей и отправить их в лагерь.
В оккупации девушка испытала нервный срыв, после которого ее назначили вооруженного "психолога" из ФСБ.
Алексея против воли поставили на военный учет, а некоторых его одноклассников даже возили в военкомат и угрожали забрать в русскую армию. Лучшую подругу мальчика россияне депортировали вместе с ее семьей.
Дома очутился и 14-летний Денис. Он три года жил в оккупации без отца, военного. Оккупанты обыскивали дом семьи, а парня допрашивали представители ФСБ.
Дениса заставляли учиться по российской программе. В его школе для подростков устраивали военные соревнования, учили собирать и разбирать автомат, однако парень всегда отказывался в этом участвовать.
Вернулся в Украину и 15-летний Вадим, который из-за войны потерял возможность заниматься любимым видом спорта и участвовать в соревнованиях.
Его допрашивали сотрудники ФСБ и угрожали отправить в детский дом. Несмотря на все, парень продолжал учиться онлайн в украинской школе.
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