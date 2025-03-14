Україна повернула з ТОТ ще 4 дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з ТОТ ще 4 дітей

діти
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Джерело:  Save Ukraine

До України повернули ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них – дівчина із хворим серцем, яка не могла отримати медичну допомогу, та син військового, якого допитували співробітники ФСБ.

Головні тези:

  • Чотирьом дітям з ТОТ було забезпечено повернення до України завдяки успішній діяльності ініціативи Bring Kids Back UA.
  • Дівчина із хворим серцем та син військового отримали можливість повернутися на територію України після переслідувань та надмірного тиску з боку окупаційних сил.
  • Діти повернулись додому, де не лише отримають необхідну медичну допомогу, а й зможуть продовжувати навчання та розвиватися в безпечному середовищі.

Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA до України повернули 4 дітей з ТОТ

Зокрема на Батьківщині опинилася 14-річна Катерина із вродженою хворобою серця. Окупанти відмовляли дівчині у медичній допомозі через українське громадянство та спонукали змінити його на російське.

Тата Катерини змушували підписати контракт з армією РФ. Інакше погрожували відібрати доньку й інших дітей та відправити їх у табір.

В окупації дівчина пережила нервовий зрив, після якого її призначили озброєного "психолога" з ФСБ.

З окупації вивезли також 16-річного Олексія. Класний керівник сварив хлопця за те, що він писав українські букви в російських словах.

Олексія проти волі поставили на військовий облік, а декого з його однокласників навіть возили у військкомат і погрожували забрати до російської армії. Найкращу подругу хлопця росіяни депортували разом з її родиною.

Вдома опинився й 14-річний Денис. Він три роки жив в окупації без батька, який був військовим. Окупанти обшукували будинок родини, а хлопця допитували представники ФСБ.

Дениса змушували вчитися за російською програмою. У його школі для підлітків влаштовували військові змагання, вчили збирати й розбирати автомат, однак хлопець завжди відмовлявся брати у цьому участь.

Повернувся до України й 15-річний Вадим, який через війну втратив можливість займатися улюбленим видом спорту та брати участь у змаганнях.

Його допитували співробітники ФСБ і погрожували відправити в дитячий будинок. Попри все хлопець продовжував вчитися онлайн в українській школі.

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