Україна повернула з ТОТ ще 4 дітей

До України повернули ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них – дівчина із хворим серцем, яка не могла отримати медичну допомогу, та син військового, якого допитували співробітники ФСБ.

Завдяки ініціативі Bring Kids Back UA до України повернули 4 дітей з ТОТ

Зокрема на Батьківщині опинилася 14-річна Катерина із вродженою хворобою серця. Окупанти відмовляли дівчині у медичній допомозі через українське громадянство та спонукали змінити його на російське.

Тата Катерини змушували підписати контракт з армією РФ. Інакше погрожували відібрати доньку й інших дітей та відправити їх у табір.

В окупації дівчина пережила нервовий зрив, після якого її призначили озброєного "психолога" з ФСБ.

З окупації вивезли також 16-річного Олексія. Класний керівник сварив хлопця за те, що він писав українські букви в російських словах. Поширити

Олексія проти волі поставили на військовий облік, а декого з його однокласників навіть возили у військкомат і погрожували забрати до російської армії. Найкращу подругу хлопця росіяни депортували разом з її родиною.

Вдома опинився й 14-річний Денис. Він три роки жив в окупації без батька, який був військовим. Окупанти обшукували будинок родини, а хлопця допитували представники ФСБ.

Дениса змушували вчитися за російською програмою. У його школі для підлітків влаштовували військові змагання, вчили збирати й розбирати автомат, однак хлопець завжди відмовлявся брати у цьому участь.

Повернувся до України й 15-річний Вадим, який через війну втратив можливість займатися улюбленим видом спорту та брати участь у змаганнях.

Його допитували співробітники ФСБ і погрожували відправити в дитячий будинок. Попри все хлопець продовжував вчитися онлайн в українській школі.