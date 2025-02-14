Україна повернула 8 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

14 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути восьмеро українських дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Україна повернула 8 дітей з ТОТ

8 українських дітей повертаються додому та возз'єднуються зі своїми рідними. Батьки та опікуни неповнолітніх звернулися до офісу омбудсмана з проханням посприяти у поверненні їхніх дітей на Батьківщину.

За словами Лубінця, серед повернутих є рідні братики та сестрички:

Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків. Поширити

Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.

Також з двома своїми синами вперше за довгий час побачилася цивільна громадянка, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами на тимчасово окупованій території. Опікуном дітей була бабуся, а тепер вони возз’єдналися з мамою.