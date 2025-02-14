Україна повернула 8 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

14 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути восьмеро українських дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Головні тези:
- Україна вдало повернула 8 дітей з тимчасово окупованих територій, що стало важливим кроком у забезпеченні безпеки та щастя маленьких українців.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець спільно з офісом забезпечив повернення українських дітей до їхніх сімей, які були роз’єднані через війну та окупацію.
- Повернення дітей стало можливим завдяки реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA та підтримці країни-посередника Катар.
Україна повернула 8 дітей з ТОТ
8 українських дітей повертаються додому та возз'єднуються зі своїми рідними. Батьки та опікуни неповнолітніх звернулися до офісу омбудсмана з проханням посприяти у поверненні їхніх дітей на Батьківщину.
За словами Лубінця, серед повернутих є рідні братики та сестрички:
Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.
Також з двома своїми синами вперше за довгий час побачилася цивільна громадянка, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами на тимчасово окупованій території. Опікуном дітей була бабуся, а тепер вони возз’єдналися з мамою.
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