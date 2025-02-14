Україна повернула 8 дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула 8 дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Дмитро Лубінець
Діти

14 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути восьмеро українських дітей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Головні тези:

  • Україна вдало повернула 8 дітей з тимчасово окупованих територій, що стало важливим кроком у забезпеченні безпеки та щастя маленьких українців.
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець спільно з офісом забезпечив повернення українських дітей до їхніх сімей, які були роз’єднані через війну та окупацію.
  • Повернення дітей стало можливим завдяки реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA та підтримці країни-посередника Катар.

Україна повернула 8 дітей з ТОТ

8 українських дітей повертаються додому та возз'єднуються зі своїми рідними. Батьки та опікуни неповнолітніх звернулися до офісу омбудсмана з проханням посприяти у поверненні їхніх дітей на Батьківщину.

За словами Лубінця, серед повернутих є рідні братики та сестрички:

Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків.

Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.

Також з двома своїми синами вперше за довгий час побачилася цивільна громадянка, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами на тимчасово окупованій території. Опікуном дітей була бабуся, а тепер вони возз’єдналися з мамою.

Сьогоднішнє повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. До повернення був залучений і наш незмінний партнер, який понад три роки допомагає повертати українських дітей із депортації та примусового переміщення, це країна-посередник — Держава Катар. Вдячний цій країні за сприяння, яке є шляхетною місією! Також вдячний благодійному фонду Save Ukraine, який допоміг у возз'єднанні однієї родини.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Омбудсмен України

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Україна повернула ще 5 дітей з окупованих Росією територій

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