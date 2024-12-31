Україна повернула чотирьох дітей з окупованої Херсонщини

Ще чотирьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонської області. Це двоє хлопчиків і двоє дівчаток віком від 3 до 17 років.
Головні тези:
- Ініціатива президента Володимира Зеленського і благодійної організації дозволили повернути чотирьох дітей з окупованої Херсонщини.
- З початку цього року з окупованої Херсонщини повернули вже 246 дітей.
- Україна продовжує дбати про своїх громадян та робити все можливе для повернення дітей з ТОТ.
Україна повернула 4 дітей з окупованої Херсонщини
Справжнє новорічне диво! На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітлахів із поки що окупованого лівобережжя Херсонської області.
Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, вдалося повернути двох хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років.
Повернення дітей стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та роботі благодійної організації "Save Ukraine".
За словами Прокудіна, з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.
Що відомо про викрадення Росією українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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