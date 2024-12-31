Україна повернула чотирьох дітей з окупованої Херсонщини

Ще чотирьох дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонської області. Це двоє хлопчиків і двоє дівчаток віком від 3 до 17 років.

Україна повернула 4 дітей з окупованої Херсонщини

Справжнє новорічне диво! На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітлахів із поки що окупованого лівобережжя Херсонської області.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, вдалося повернути двох хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років.

Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, — російський терор, погрози, допити рідних. Головне, що ці жахіття позаду. І тепер діти разом зі своїми близькими — у безпеці. Їм надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу. Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Повернення дітей стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та роботі благодійної організації "Save Ukraine".

За словами Прокудіна, з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.