Україна повернула 8 дітей з окупованих Росією територій

Діти із Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим, які жили під тиском російської окупації, нарешті вирвалися на волю. Це вдалося здійснити 29 листопада в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

В Україну з ТОТ вдалося повернути 8 дітей

Повернутим дітям від 6 до 16 років. Дехто із діток має хвороби, тож їх зустрічали в Україні разом зі швидкими. Серед повернутих є й хлопчик, який на момент російського вторгнення перебував у «Олешківському дитячому будинку-інтернаті», вихованці якого були вивезені окупаційною владою до м. Скадовськ та РФ.

Повернуті в Україну діти

Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець.

Сімейні обставини та відсутність перспектив для гарного майбутнього дітей, спонукали дорослих, в яких перебували маленькі українці, до рішучих дій — повернення дітей на підконтрольну Уряду України територію. Дмитро Лубінець Омбудсман України

7 дітей вдалося повернути із залученням країни-посередника Катар. Ще одного хлопчика повернули через гуманітарний коридор.

Зараз ці діти нарешті отримають гідну медичну допомогу, обіймуть своїх батьків та рідних і реалізовуватимуть плани.

Українська дитина

Державні органи та громадські організації допоможуть сім’ям влаштувати діток до школи, нададуть психологічну та гуманітарну допомогу, сприятимуть соціальній інтеграції. Нарешті діти матимуть стабільне середовище для зростання.

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.