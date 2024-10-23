Україна повернула шістьох дітей з окупованих Росією територій

23 жовтня ще шістьох українських дітей разом зі своїми мамами повернули з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей та АР Крим.

Україна повернула шістьох дітей з ТОТ

Ще 6 українських дітей вдалося повернути на підконтрольну Уряду України територію.

Це відбулося в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA, повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

5 родин з 6 дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованих територій України. Це сім’ї з Херсонської, Запорізької областей та АР Крим. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Лубінець заявив, що родини на ТОТ зіштовхнулися з психологічним тиском, відсутністю належного медичного обслуговування та постачання потрібних ліків. Дорослих членів родин примусили отримати російські паспорти, без яких вони не змогли б пересуватися по ТОТ України.

Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою «руского міра». Без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім’ї та забрати батьків на «підвали» за надуманими статтями. Поширити

Повернута з ТОТ українська дитина

Тепер сім’ї перебувають на підконтрольній Уряду України території. Вони знову вільні й зможуть будувати своє життя без страху за майбутнє.

Мої Представники у Івано-Франківській, Черкаській, Львівській, Житомирській областях долучилися до роботи з родинами з метою їх реінтеграції за новим місцем проживання. В межах зустрічей були долучені представники місцевої влади, благодійні фонди, зокрема, БФ «Рокада», БФ «BGV». Сім’ям допомогли з пошуком місць тимчасового проживання, оформленням та поновленням необхідних документів, працевлаштуванням та зарахуванням дітей до навчальних закладів, надано фінансову та гуманітарну допомогу.

Держава готова до повернення усіх своїх громадян і надаватиме їм базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронні органи зафіксують російські злочини, свідками чи жертвами яких стали українські діти, зазначив Лубінець.

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.