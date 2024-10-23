Украина вернула шестерых детей с оккупированных Россией территорий

23 октября еще шестеро украинских детей вместе со своими мамами вернули с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей и АР Крым.

Украина вернула шестерых детей с ВОТ

Еще 6 украинских детей удалось вернуть на подконтрольную Правительству Украины территорию.

Это произошло в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA, сообщил Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

5 семей с 6 детьми смогли выехать с временно оккупированных территорий Украины. Это семьи из Херсонской, Запорожской и АР Крым. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Лубинец заявил, что семьи на ВОТ столкнулись с психологическим давлением, отсутствием надлежащего медицинского обслуживания и поставки нужных лекарств. Взрослых членов семей заставили получить российские паспорта, без которых они не смогли бы передвигаться по ВТО Украины.

Дети были вынуждены посещать русские школы, где учебный процесс был пронизан пропагандой «русского мира». Без согласия родителей и детей их записывали в милитарные организации. За отказ учиться в российских школах угрожали изъять детей из семьи и забрать родителей на подвалы по надуманным статьям. Поделиться

Возвращенный с ВОТ украинский ребенок

Теперь семьи находятся на подконтрольной Правительству Украины территории. Они снова свободны и смогут строить свою жизнь без страха за будущее.

Мои представители в Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской, Житомирской областях присоединились к работе с семьями с целью их реинтеграции по новому месту жительства. В рамках встреч были присоединены представители местных властей, благотворительные фонды, в частности, БФ «Рокада», БФ «BGV». Семьям помогли с поиском мест временного проживания, оформлением и восстановлением необходимых документов, трудоустройством и зачислением детей в учебные заведения, оказана финансовая и гуманитарная помощь.

Государство готово к возвращению всех своих граждан и будет оказывать им базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. А правоохранительные органы зафиксируют российские преступления, свидетелями или жертвами которых стали украинские дети, отметил Лубинец.

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.