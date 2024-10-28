Україна повернула з ТОТ ще п'ятьох дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула з ТОТ ще п'ятьох дітей

Діти
Джерело:  Микола Кулеба

З тимчасових окупованих територій Херсонської області та Криму волонтерам Save Ukraine вдалося евакуювати ще п'ятьох дітей.

Головні тези:

  • Волонтери організації Save Ukraine успішно евакуювали ще п'ятьох дітей з окупованих територій.
  • Історії дітей, які пережили жахи окупації, свідчать про важливість гуманітарних дій та розвитку співпраці у напрямку повернення дітей до мирного життя.
  • Євгенія, Данило та інші діти попали під вплив російської пропаганди та психологічного тиску, але завдяки спільним зусиллям вдалося їх захистити та повернути до безпеки.

Україна повернула з ТОТ ще п'ятьох дітей

Про це повідомив керівник організації "Save Ukraine" Микола Кулеба.

Завдяки злагодженій співпраці Save Ukraine, реалізуючи ініціативу Президента України Bring Kids Back UA, ще п’ятеро дітей, які пережили жахи окупації, тепер у безпеці. Це непростий шлях, але кожен такий порятунок — це крок до майбутнього, де кожна дитина має право на щасливе і мирне життя.

Микола Кулеба

Микола Кулеба

Керівник організації "Save Ukraine"

Зазначається, що серед евакуйованих 16-річний Валерій, 11-річна Євгенія та 9-річний Данило.

Повідомляється, що 16-річний Валерій розповів, в якому шоковому стані він був у перші дні повномасштабної війни, коли росіяни вривалися у кожну домівку, обшукували й кричали на місцевих. Одного разу окупанти ледь не вбили його найкращого друга. Під дулом автомата хлопця посадили в автівку і кудись повезли. Військові хотіли, щоб той показав їм, де живуть дівчата. У школі Валерія готували до "служби" в російській армії, вчили збирати та розбирати зброю.

11-річній Євгенії теж довелося навчатися в російській школі, де, крім навʼязливої пропаганди, дітям не давали ніяких знань. З ранніх літ, допитлива і творча дівчинка, не мала змоги розвивати свої здібності. Тільки “разговори о важном”, “юнармія” і спів російського гімну перед уроками. А за те, що Євгенія не написала листа військовому, який зараз на “сво” та вбиває українців, дівчинці почали знижувати оцінки з усіх предметів, почався булінг.

Та у найбільш жахливому психологічному стані, за словами волонтерів, повернувся з окупації 9-річний Данило. Спочатку хлопчику довелося разом з мамою ховатися у підвалі від вибухів. А коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, родина майже тиждень була змушена жити на горищі власного будинку. На тлі стресу дідусь Данила втратив зір, а сам хлопчик отримав велику психологічну травму, став замкнений ті занурився в себе.

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

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