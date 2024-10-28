З тимчасових окупованих територій Херсонської області та Криму волонтерам Save Ukraine вдалося евакуювати ще п'ятьох дітей.
Головні тези:
- Волонтери організації Save Ukraine успішно евакуювали ще п'ятьох дітей з окупованих територій.
- Історії дітей, які пережили жахи окупації, свідчать про важливість гуманітарних дій та розвитку співпраці у напрямку повернення дітей до мирного життя.
- Євгенія, Данило та інші діти попали під вплив російської пропаганди та психологічного тиску, але завдяки спільним зусиллям вдалося їх захистити та повернути до безпеки.
Україна повернула з ТОТ ще п'ятьох дітей
Про це повідомив керівник організації "Save Ukraine" Микола Кулеба.
Зазначається, що серед евакуйованих 16-річний Валерій, 11-річна Євгенія та 9-річний Данило.
11-річній Євгенії теж довелося навчатися в російській школі, де, крім навʼязливої пропаганди, дітям не давали ніяких знань. З ранніх літ, допитлива і творча дівчинка, не мала змоги розвивати свої здібності. Тільки “разговори о важном”, “юнармія” і спів російського гімну перед уроками. А за те, що Євгенія не написала листа військовому, який зараз на “сво” та вбиває українців, дівчинці почали знижувати оцінки з усіх предметів, почався булінг.
Та у найбільш жахливому психологічному стані, за словами волонтерів, повернувся з окупації 9-річний Данило. Спочатку хлопчику довелося разом з мамою ховатися у підвалі від вибухів. А коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, родина майже тиждень була змушена жити на горищі власного будинку. На тлі стресу дідусь Данила втратив зір, а сам хлопчик отримав велику психологічну травму, став замкнений ті занурився в себе.
Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.
У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-