Украина вернула с ВОТ еще пятерых детей

Об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Благодаря слаженному сотрудничеству Save Ukraine, реализуя инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA, еще пятеро детей, переживших ужасы оккупации, теперь находятся в безопасности. Это непростой путь, но каждое такое спасение — это шаг к будущему, где каждый ребенок имеет право на счастливую и мирную жизнь. Николай Кулеба Руководитель организации "Save Ukraine"

Среди эвакуированных 16-летний Валерий, 11-летняя Евгения и 9-летний Даниил.

Сообщается, что 16-летний Валерий рассказал, в каком шоковом состоянии он был в первые дни полномасштабной войны, когда россияне врывались в каждый дом, обыскивали и кричали на местных. Однажды оккупанты едва не убили его лучшего друга. Под дулом автомата парня посадили в машину и куда-то увезли. Военные хотели, чтобы тот показал им, где живут девушки. В школе Валерия готовили к "службе" в российской армии, учили собирать и разбирать оружие.

11-летней Евгении тоже пришлось учиться в российской школе, где кроме навязчивой пропаганды детям не давали никаких знаний. С ранних лет, любознательная и творческая девочка, не имела возможности развивать свои способности. Только "разговоры о важном", "юнармия" и пение русского гимна перед уроками. А за то, что Евгения не написала письмо военному, которое сейчас на “сво” и убивает украинцев, девочке начали снижать оценки по всем предметам, начался буллинг.

Но в самом ужасном психологическом состоянии, по словам волонтеров, вернулся из оккупации 9-летний Даниил. Сначала мальчику пришлось вместе с мамой прятаться в подвале от взрывов. А когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, семья почти неделю была вынуждена жить на чердаке собственного дома. На фоне стресса дедушка Даниил потерял зрение, а сам мальчик получил большую психологическую травму, стал заперт и погрузился в себя. Поделиться

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.