Со временно оккупированных территорий Херсонской области и Крыма волонтерам Save Ukraine удалось эвакуировать еще пятерых детей.
Главные тезисы
- Благодаря усилиям организации Save Ukraine и инициативе Bring Kids Back UA Украина вернула еще пятерых детей из временно оккупированных территорий.
- Истории выживания 16-летнего Валерия, 11-летней Евгении и 9-летнего Даниила раскрывают ужасы войны и психологические травмы, оставленные российской оккупацией.
- Сотрудничество волонтеров и поддержка президента Украины способствовали спасению этих детей, даря надежду на светлое будущее для каждого ребенка.
Украина вернула с ВОТ еще пятерых детей
Об этом сообщил руководитель организации Save Ukraine Николай Кулеба.
Среди эвакуированных 16-летний Валерий, 11-летняя Евгения и 9-летний Даниил.
Сообщается, что 16-летний Валерий рассказал, в каком шоковом состоянии он был в первые дни полномасштабной войны, когда россияне врывались в каждый дом, обыскивали и кричали на местных. Однажды оккупанты едва не убили его лучшего друга. Под дулом автомата парня посадили в машину и куда-то увезли. Военные хотели, чтобы тот показал им, где живут девушки. В школе Валерия готовили к "службе" в российской армии, учили собирать и разбирать оружие.
11-летней Евгении тоже пришлось учиться в российской школе, где кроме навязчивой пропаганды детям не давали никаких знаний. С ранних лет, любознательная и творческая девочка, не имела возможности развивать свои способности. Только "разговоры о важном", "юнармия" и пение русского гимна перед уроками. А за то, что Евгения не написала письмо военному, которое сейчас на “сво” и убивает украинцев, девочке начали снижать оценки по всем предметам, начался буллинг.
Что важно знать о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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