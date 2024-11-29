Украина вернула 8 детей с оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 8 детей с оккупированных Россией территорий

Дмитрий Лубинец
Дети
Читати українською

Дети из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым, жившие под давлением российской оккупации, наконец-то вырвались на свободу. Это удалось осуществить 29 ноября в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Главные тезисы

  • Дети из различных областей и Крыма, находившиеся под давлением российской оккупации, были успешно возвращены в Украину в рамках плана Bring Kids Back UA.
  • Семейные обстоятельства и отсутствие перспектив способствовали решительным действиям взрослых по возвращению детей на подконтрольную Украине территорию.

В Украину с ВОТ удалось вернуть 8 детей

Возвращенным детям от 6 до 16 лет. Некоторые дети имеют болезни, поэтому их встречали в Украине вместе со скорыми. Среди возвращенных есть и мальчик, на момент российского вторжения находившийся в «Олешковском детском доме-интернате», воспитанники которого были вывезены оккупационными властями в г. Скадовск и РФ.

Возвращенные в Украину дети

Об этом сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Семейные обстоятельства и отсутствие перспектив для хорошего будущего детей, побудили взрослых, у которых находились маленькие украинцы, к решительным действиям возвращения детей на подконтрольную Правительству Украины территорию.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

7 детей удалось вернуть с привлечением страны-посредника Катара. Еще одного мальчика вернули через гуманитарный коридор.

Сейчас эти дети, наконец, получат достойную медицинскую помощь, обнимут своих родителей и родных и будут реализовывать планы.

Украинский ребенок

Государственные органы и общественные организации помогут семьям устроить детей в школу, оказать психологическую и гуманитарную помощь, будут способствовать социальной интеграции.

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще 7 детей с временно оккупированных Россией территорий
Дмитрий Лубинец
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула шестерых детей с оккупированных Россией территорий
Дмитрий Лубинец
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула с ВОТ еще пятерых детей
Дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?