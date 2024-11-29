Украина вернула 8 детей с оккупированных Россией территорий

Дети из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым, жившие под давлением российской оккупации, наконец-то вырвались на свободу. Это удалось осуществить 29 ноября в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.
Главные тезисы
- Дети из различных областей и Крыма, находившиеся под давлением российской оккупации, были успешно возвращены в Украину в рамках плана Bring Kids Back UA.
- Семейные обстоятельства и отсутствие перспектив способствовали решительным действиям взрослых по возвращению детей на подконтрольную Украине территорию.
В Украину с ВОТ удалось вернуть 8 детей
Возвращенным детям от 6 до 16 лет. Некоторые дети имеют болезни, поэтому их встречали в Украине вместе со скорыми. Среди возвращенных есть и мальчик, на момент российского вторжения находившийся в «Олешковском детском доме-интернате», воспитанники которого были вывезены оккупационными властями в г. Скадовск и РФ.
Об этом сообщил Омбудсмен Дмитрий Лубинец.
7 детей удалось вернуть с привлечением страны-посредника Катара. Еще одного мальчика вернули через гуманитарный коридор.
Сейчас эти дети, наконец, получат достойную медицинскую помощь, обнимут своих родителей и родных и будут реализовывать планы.
Государственные органы и общественные организации помогут семьям устроить детей в школу, оказать психологическую и гуманитарную помощь, будут способствовать социальной интеграции.
Что важно знать о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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