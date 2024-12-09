Україна повернула сина військовослужбовиці з окупованої РФ Луганщини

Україні вдалося здійснити успішну операцію з повернення додому сина української військовослужбовиці. Хлопець три роки перебував в окупації в Луганської області.

Що відомо про повернення сина військовослужбовиці з окупованої Луганщини

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив про повернення хлопчика з окупованої території до його матері в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA".

До початку повномасштабного вторгнення хлопчик мешкав разом із мамою та бабусею у Сватовому, Луганська область. Після того, як його мати приєдналася до лав Збройних сил України, місто потрапило під російські обстріли, а згодом і під окупацію. У цей період хлопчик залишився жити з бабусею.

Два тижні тому бабуся хлопчика померла, залишивши його самого в умовах загрози викрадення до Росії або потрапляння до інтернату.

Дитина залишилася сам на сам із небезпекою, але завдяки зусиллям вдалося повернути його до матері, — зазначив Андрій Єрмак. Поширити

Він подякував партнерам із Української мережі за права дитини за допомогу в організації повернення хлопчика.

Ми продовжуємо виконувати завдання Президента — повернути додому кожну українську дитину, — підсумував Єрмак. Поширити

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.