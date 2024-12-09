Украина вернула сына военнослужащей из оккупированной РФ Луганской области

Украине удалось осуществить успешную операцию по возвращению домой сына украинской военнослужащей. Молодой человек три года находился в оккупации в Луганской области.

Что известно о возвращении сына военнослужащей из оккупированной Луганской области

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении мальчика с оккупированной территории к его матери в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA".

До начала полномасштабного вторжения мальчик жил вместе с мамой и бабушкой в Сватово, Луганская область. После того, как его мать присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины, город попал под российские обстрелы, а затем и под оккупацию. В этот период мальчик остался жить с бабушкой.

Две недели назад бабушка умерла, оставив его самого в условиях угрозы похищения в Россию или попадания в интернат.

Ребенок остался один на один с опасностью, но благодаря усилиям удалось вернуть его к матери, — отметил Андрей Ермак. Поделиться

Он поблагодарил партнеров из Украинской сети за права ребенка за помощь в организации возвращения мальчика.

Мы продолжаем выполнять задачи Президента — вернуть домой каждого украинского ребенка, — подытожил Ермак. Поделиться

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.