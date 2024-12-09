Украина вернула сына военнослужащей из оккупированной РФ Луганской области
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула сына военнослужащей из оккупированной РФ Луганской области

Украина вернула сына военнослужащей из оккупированной РФ Луганской области
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Источник:  Андрей Ермак

Украине удалось осуществить успешную операцию по возвращению домой сына украинской военнослужащей. Молодой человек три года находился в оккупации в Луганской области.

Главные тезисы

  • Успешная операция по возвращению сына военнослужащей из оккупированной Луганской области стала частью инициативы Президента Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA".
  • Мальчик находился в оккупации в течение трех лет и остался жить с бабушкой после смерти матери
  • Источники подтверждают, что ребенка удалось вернуть матери благодаря усилиям украинских властей и партнеров из Украинской сети за права ребенка.
  • Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает истории украинских детей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Что известно о возвращении сына военнослужащей из оккупированной Луганской области

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении мальчика с оккупированной территории к его матери в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA".

До начала полномасштабного вторжения мальчик жил вместе с мамой и бабушкой в Сватово, Луганская область. После того, как его мать присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины, город попал под российские обстрелы, а затем и под оккупацию. В этот период мальчик остался жить с бабушкой.

Две недели назад бабушка умерла, оставив его самого в условиях угрозы похищения в Россию или попадания в интернат.

Ребенок остался один на один с опасностью, но благодаря усилиям удалось вернуть его к матери, — отметил Андрей Ермак.

Он поблагодарил партнеров из Украинской сети за права ребенка за помощь в организации возвращения мальчика.

Мы продолжаем выполнять задачи Президента — вернуть домой каждого украинского ребенка, — подытожил Ермак.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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