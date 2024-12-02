По информации советницы по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дарии Заровны, из оккупированных Россией территорий удалось вернуть еще шесть украинских детей.

Что известно о возвращении украинских детей с оккупированных Россией территорий

Истории этих детей являются яркой иллюстрацией того, что Россия всеми способами пытается стереть с лица земли украинскую нацию — из-за навязывания пропаганды и ненависти к Украине, из-за угроз семьям забрать детей, из-за принудительной мобилизации в российскую армию наших молодых ребят, — отметила Заровная. Поделиться

В частности, 16-летний Виталий пропускал уроки в школе, чтобы оккупанты принудительно не отвезли его в город и не поставили на военный учет.

Семью 14-летнего Артема, в сущности, держать в заложниках оккупации — ему не выдавали документы, без которых невозможно уехать из ТОТ.

Однако, когда оккупанты похитили его маму, стало ясно, что выезжать нужно любым способом. К счастью, парня удалось увезти, однако его отец остался в оккупации.

Это возвращение произошло благодаря слаженной работе Save Ukraine и привлеченным партнерам.

Это всего две истории из многих тысяч. Мы должны остановить эти страшные преступления России против наших детей и вернуть их домой. Всех. Без исключений и условий, — добавляет представитель руководителя ОП. Поделиться

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.