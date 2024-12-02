По информации советницы по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дарии Заровны, из оккупированных Россией территорий удалось вернуть еще шесть украинских детей.
Главные тезисы
- Возвращены еще 6 украинских детей с оккупированных территорий, ставших жертвами попыток России уничтожить украинскую нацию.
- Проблема кражи детей и других негативных явлений на оккупированных территориях требует комплексного решения.
- Организации, включая Save Ukraine, активно помогают возвращать пострадавших детей, становясь светлой надеждой для семей.
- Истории этих детей показывают, как Россия пытается уничтожить украинскую нацию через пропаганду и угрозы семьям.
- Документальная лента 'Истерзанное детство' рассказывает о похищениях украинских детей их семей на оккупированных территориях Украины Россией.
Что известно о возвращении украинских детей с оккупированных Россией территорий
В частности, 16-летний Виталий пропускал уроки в школе, чтобы оккупанты принудительно не отвезли его в город и не поставили на военный учет.
Семью 14-летнего Артема, в сущности, держать в заложниках оккупации — ему не выдавали документы, без которых невозможно уехать из ТОТ.
Однако, когда оккупанты похитили его маму, стало ясно, что выезжать нужно любым способом. К счастью, парня удалось увезти, однако его отец остался в оккупации.
Это возвращение произошло благодаря слаженной работе Save Ukraine и привлеченным партнерам.
Что известно о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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