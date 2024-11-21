Южно-Африканская республика готова стать посредником в возвращении похищенных Россией украинских детей.
Главные тезисы
- ЮАР готова выступить посредником в возвращении украденных украинских детей, с целью восстановления справедливости.
- Роль ЮАР в решении конфликта поможет поддержать глобальную адвокацию за права детей.
- Министерская конференция инициативы Формула мира выразила поддержку посредничеству ЮАР в возвращении украденных украинских детей.
Что известно о готовности ЮАР к посредничеству в возвращении похищенных Россией украинских детей
Как отмечает советница руководителя Офиса Президента Украины и операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заровна, в среду, 20 ноября, в Претории прошла конференция, посвященная возвращению незаконно похищенных Россией украинских детей.
Она отметила, что ЮАР готова присоединиться к посредническим усилиям Ватикана и Катара в возвращении похищенных Россией украинских детей.
Эту готовность ЮАР подтвердила на министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, которая состоялась в конце октября в Монреале.
Отдельное внимание на мероприятии уделили историческому опыту Южной Африки в области прав человека. Участники панельной дискуссии обсудили, как этот опыт может стать основой поддержки глобальной адвокации прав детей.
Что важно знать о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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