Что известно о готовности ЮАР к посредничеству в возвращении похищенных Россией украинских детей

Как отмечает советница руководителя Офиса Президента Украины и операционная директор Bring Kids Back UA Дарья Заровна, в среду, 20 ноября, в Претории прошла конференция, посвященная возвращению незаконно похищенных Россией украинских детей.

Депортация украинских детей — это преступление против человечности, которое требует немедленной глобальной реакции. Мы благодарны Южной Африке за ее роль в поддержке нашей инициативы и готовности быть медиатором. Поделиться

Россия похищает украинских детей

Она отметила, что ЮАР готова присоединиться к посредническим усилиям Ватикана и Катара в возвращении похищенных Россией украинских детей.

Эту готовность ЮАР подтвердила на министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира, которая состоялась в конце октября в Монреале.

Отдельное внимание на мероприятии уделили историческому опыту Южной Африки в области прав человека. Участники панельной дискуссии обсудили, как этот опыт может стать основой поддержки глобальной адвокации прав детей.

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.