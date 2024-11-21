Що відомо про готовність ПАР до посередництва у поверненні викрадених Росією українських дітей

Як зазначає радниця керівника Офісу Президента України та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, у середу, 20 листопада, у Преторії пройшла конференція, присвячена поверненню незаконно викрадених Росією українських дітей.

Депортація українських дітей — це злочин проти людяності, який вимагає негайної глобальної реакції. Ми вдячні Південній Африці за її роль у підтримці нашої ініціативи та готовність бути медіатором. Разом ми зможемо відновити справедливість і повернути наших дітей додому, — зазначає Зарівна. Поширити

Росія викрадає українських дітей

Вона зазначила, що ПАР готова приєднатись до посередницьких зусиль Ватикану та Катару у поверненні викрадених Росією українських дітей.

Цю готовність ПАР підтвердила під час Міністерської конференції з людського виміру Формули миру, що відбулася наприкінці жовтня в Монреалі.

Окрему увагу на заході приділили історичному досвіду Південної Африки в сфері прав людини. Учасники панельної дискусії обговорили, як цей досвід може стати основою для підтримки глобальної адвокації прав дітей.

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.