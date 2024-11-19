В МИД Великобритании объявили о введении санкций против 10 российских чиновников и связанных со страной-агрессорой молодежных организаций, причастных к похищению и вывозу детей из Украины.

Что известно о новых британских санкциях против России за похищение украинских детей

Новые санкции направлены против тех, кто поддерживает попытки Владимира Путина принудительно депортировать и идеологически проработать детей Украины, а также уничтожить их украинское культурное наследие, отмечают в МИД Великобритании. Поделиться

Похищенный Россией украинский мальчик

По информации ведомства, более 19,5 тыс. украинских детей были принудительно вывезены российскими оккупантами на территорию страны-агрессорки.

При этом отмечается, что не менее 6 тыс. украинских детей попали в сеть российских лагерей перевоспитания. Там украинских детей подвергают так называемой идеологической обработке с целью разрушить их украинскую идентичность и навязать нарративы кремлевской диктатуры.

В частности, в России украинских детей знакомят с учебной программой, которая абсолютно искажает историю России и Украины, прославляет российских военных преступников и оккупантов, а в некоторых случаях включает военную подготовку.

Ни один ребенок не должен использоваться в качестве пешки в войне, однако действия президента Путина, направленные против украинских детей, показывают, на какие меры он готов пойти в своей миссии по истиранию Украины и ее народу с карты мира, — отмечает глава МИД Британии Дэвид Лемми. Поделиться

Против кого конкретно были введены санкции

Новые санкции введены против организаций и лиц, причастных к похищению и незаконному вывозу украинских детей, а также их дальнейшему идеологическому перевоспитанию.

Под санкции попали военно-патриотическое движение "Юнармия" — российская военизированная организация, играющая центральную роль в попытках Путина принудительно депортировать и идеологически проработать молодое поколение Украины.

Кроме этого, санкции введены о Татьяне Завальской, которую российские оккупанты назначили председателем Херсонского детского дома, из которого 46 детей насильно вывезли в Россию для усыновления.

Директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталия Александровича Сука.