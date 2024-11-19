В МИД Великобритании объявили о введении санкций против 10 российских чиновников и связанных со страной-агрессорой молодежных организаций, причастных к похищению и вывозу детей из Украины.
Главные тезисы
- Новые британские санкции направлены на противодействие похищению и вывозу украинских детей в Россию для идеологического перевоспитания.
- Организации, такие как военно-патриотическое движение “Юнармия”, ставшие объектом санкций, содействуют депортации и перевоспитанию украинской молодежи.
- В России украинских детей подвергают идеологической обработке с целью разрушить их украинскую идентичность и навязать нарративы кремлевской диктатуры.
- Санкции также затрагивают лиц, ответственных за вывоз украинских детей из их семей и домов на территорию России.
- Действия президента Путина в отношении украинских детей свидетельствуют о намерениях уничтожить украинскую идентичность и культурное наследие страны.
Что известно о новых британских санкциях против России за похищение украинских детей
По информации ведомства, более 19,5 тыс. украинских детей были принудительно вывезены российскими оккупантами на территорию страны-агрессорки.
При этом отмечается, что не менее 6 тыс. украинских детей попали в сеть российских лагерей перевоспитания. Там украинских детей подвергают так называемой идеологической обработке с целью разрушить их украинскую идентичность и навязать нарративы кремлевской диктатуры.
В частности, в России украинских детей знакомят с учебной программой, которая абсолютно искажает историю России и Украины, прославляет российских военных преступников и оккупантов, а в некоторых случаях включает военную подготовку.
Против кого конкретно были введены санкции
Новые санкции введены против организаций и лиц, причастных к похищению и незаконному вывозу украинских детей, а также их дальнейшему идеологическому перевоспитанию.
Под санкции попали военно-патриотическое движение "Юнармия" — российская военизированная организация, играющая центральную роль в попытках Путина принудительно депортировать и идеологически проработать молодое поколение Украины.
Кроме этого, санкции введены о Татьяне Завальской, которую российские оккупанты назначили председателем Херсонского детского дома, из которого 46 детей насильно вывезли в Россию для усыновления.
Директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталия Александровича Сука.
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