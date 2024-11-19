Британия ввела санкции против России за похищение украинских детей
Категория
Политика
Дата публикации

Британия ввела санкции против России за похищение украинских детей

МИД Великобритании
Флаг Британии
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В МИД Великобритании объявили о введении санкций против 10 российских чиновников и связанных со страной-агрессорой молодежных организаций, причастных к похищению и вывозу детей из Украины.

Главные тезисы

  • Новые британские санкции направлены на противодействие похищению и вывозу украинских детей в Россию для идеологического перевоспитания.
  • Организации, такие как военно-патриотическое движение “Юнармия”, ставшие объектом санкций, содействуют депортации и перевоспитанию украинской молодежи.
  • В России украинских детей подвергают идеологической обработке с целью разрушить их украинскую идентичность и навязать нарративы кремлевской диктатуры.
  • Санкции также затрагивают лиц, ответственных за вывоз украинских детей из их семей и домов на территорию России.
  • Действия президента Путина в отношении украинских детей свидетельствуют о намерениях уничтожить украинскую идентичность и культурное наследие страны.

Что известно о новых британских санкциях против России за похищение украинских детей

Новые санкции направлены против тех, кто поддерживает попытки Владимира Путина принудительно депортировать и идеологически проработать детей Украины, а также уничтожить их украинское культурное наследие, отмечают в МИД Великобритании.

Британия ввела санкции против России за похищение украинских детей
Похищенный Россией украинский мальчик

По информации ведомства, более 19,5 тыс. украинских детей были принудительно вывезены российскими оккупантами на территорию страны-агрессорки.

При этом отмечается, что не менее 6 тыс. украинских детей попали в сеть российских лагерей перевоспитания. Там украинских детей подвергают так называемой идеологической обработке с целью разрушить их украинскую идентичность и навязать нарративы кремлевской диктатуры.

В частности, в России украинских детей знакомят с учебной программой, которая абсолютно искажает историю России и Украины, прославляет российских военных преступников и оккупантов, а в некоторых случаях включает военную подготовку.

Ни один ребенок не должен использоваться в качестве пешки в войне, однако действия президента Путина, направленные против украинских детей, показывают, на какие меры он готов пойти в своей миссии по истиранию Украины и ее народу с карты мира, — отмечает глава МИД Британии Дэвид Лемми.

Против кого конкретно были введены санкции

Новые санкции введены против организаций и лиц, причастных к похищению и незаконному вывозу украинских детей, а также их дальнейшему идеологическому перевоспитанию.

Под санкции попали военно-патриотическое движение "Юнармия" — российская военизированная организация, играющая центральную роль в попытках Путина принудительно депортировать и идеологически проработать молодое поколение Украины.

Кроме этого, санкции введены о Татьяне Завальской, которую российские оккупанты назначили председателем Херсонского детского дома, из которого 46 детей насильно вывезли в Россию для усыновления.

Директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталия Александровича Сука.

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