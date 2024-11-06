Украина идентифицировала военного РФ — он похитил 15 украинских детей во время оккупации Николаевщины
Категория
Украина
Дата публикации

Украина идентифицировала военного РФ — он похитил 15 украинских детей во время оккупации Николаевщины

СБУ
Украина идентифицировала военного РФ — он похитил 15 украинских детей во время оккупации Николаевщины
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Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу против военного преступника. Он причастен к похищению украинских детей во время оккупации Николаевской области.

Что известно о военном преступнике РФ

Как сообщили правоохранители, подозреваемый — командир отделения 205-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Джабраил Юсупов, позывной "Габриэль".

В июле 2022 года под его командованием 20 вооруженных военных ворвались в захваченную Новопетровскую спецшколу и похитили 15 детей вместе с директором заведения и его мужем.

Фото — ssu.gov.ua

Среди них — 12 статусных детей, 2 находились в заведении по сложным жизненным обстоятельствам, а также девочка, которую уже удочерили граждане США, но не успели забрали из-за начала полномасштабного вторжения, отмечают в прокуратуре.

Детей похитили в Крым, а затем — в Анапу в Краснодарском крае РФ, где их почти месяц содержали в одном из пансионатов, заставляя каждое утро петь гимн страны-агрессора.

В ноябре 2022 года благодаря благотворительной организации удалось вывезти детей из России в третьи страны, откуда их вернули домой.

СБУ сообщила Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины за нарушение законов и обычаев войны. Продолжаются мероприятия по его розыску и привлечению к ответственности.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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