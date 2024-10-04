Россия похищает детей с ВОТ Украины. Эстония призвала ПАСЕ к немедленному противодействию

Глава делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Кадри Тали призвала ассамблею составить конкретный план действий по спасению вывезенных из Украины в Россию детей.

Эстония призвала ПАСЕ противодействовать похищению украинских детей Россией

По некоторым оценкам, более 700 тыс украинских детей для «спасения» было перевезено в Россию. На самом деле речь идет о преднамеренной деятельности, целью которой является украсть будущее и идентичность одного народа. Поделиться

Представительница Эстонии отметила, что война России против Украины привела к масштабным похищениям и принудительному переселению людей, особенно детей. Речь идет о кризисе, требующем немедленного реагирования.

Она добавила, что когда в обычной жизни ребенок оказывается в беде, «от нас ждут немедленного вмешательства»: «Почему мы ждем сейчас? Затягивали бы вы, если бы это был ваш ребенок?».

Тали призвала международную общественность немедленно принять решительные меры.

То, что детей насильно вывозят за пределы родины и как можно дальше от их семей — не просто преступление. Последствия русификации будут необратимы. Кадри Тали Руководитель делегации Эстонии в ПАСЕ

Тали назвала происходящее геноцидом и провела параллели с историей Эстонии, сославшись на опыт своей семьи.

Если бы в Эстонии дети исчезли в тех же пропорциях, целый народ был бы стерт с лица земли.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей. Поделиться

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.