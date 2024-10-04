Россия похищает детей с ВОТ Украины. Эстония призвала ПАСЕ к немедленному противодействию
Категория
Мир
Дата публикации

Россия похищает детей с ВОТ Украины. Эстония призвала ПАСЕ к немедленному противодействию

Дети
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Источник:  ERR

Глава делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Кадри Тали призвала ассамблею составить конкретный план действий по спасению вывезенных из Украины в Россию детей.

Главные тезисы

  • Эстония призывает ПАСЕ немедленно реагировать на похищение украинских детей Россией и составить конкретный план спасения.
  • Более 700 тыс украинских детей были перевезены в Россию, что способствует целям русификации и лишению идентичности украинского народа.
  • Представительница Эстонии назвала происходящее геноцидом, отметив, что последствия русификации детей могут быть необратимыми.

Эстония призвала ПАСЕ противодействовать похищению украинских детей Россией

По некоторым оценкам, более 700 тыс украинских детей для «спасения» было перевезено в Россию. На самом деле речь идет о преднамеренной деятельности, целью которой является украсть будущее и идентичность одного народа.

Представительница Эстонии отметила, что война России против Украины привела к масштабным похищениям и принудительному переселению людей, особенно детей. Речь идет о кризисе, требующем немедленного реагирования.

Она добавила, что когда в обычной жизни ребенок оказывается в беде, «от нас ждут немедленного вмешательства»: «Почему мы ждем сейчас? Затягивали бы вы, если бы это был ваш ребенок?».

Тали призвала международную общественность немедленно принять решительные меры.

То, что детей насильно вывозят за пределы родины и как можно дальше от их семей — не просто преступление. Последствия русификации будут необратимы.

Кадри Тали

Кадри Тали

Руководитель делегации Эстонии в ПАСЕ

Тали назвала происходящее геноцидом и провела параллели с историей Эстонии, сославшись на опыт своей семьи.

Если бы в Эстонии дети исчезли в тех же пропорциях, целый народ был бы стерт с лица земли.

Россия похищает украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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