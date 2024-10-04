Россия похищает детей с ВОТ Украины. Эстония призвала ПАСЕ к немедленному противодействию

Глава делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Кадри Тали призвала ассамблею составить конкретный план действий по спасению вывезенных из Украины в Россию детей.
Главные тезисы
- Эстония призывает ПАСЕ немедленно реагировать на похищение украинских детей Россией и составить конкретный план спасения.
- Более 700 тыс украинских детей были перевезены в Россию, что способствует целям русификации и лишению идентичности украинского народа.
- Представительница Эстонии назвала происходящее геноцидом, отметив, что последствия русификации детей могут быть необратимыми.
Эстония призвала ПАСЕ противодействовать похищению украинских детей Россией
Представительница Эстонии отметила, что война России против Украины привела к масштабным похищениям и принудительному переселению людей, особенно детей. Речь идет о кризисе, требующем немедленного реагирования.
Она добавила, что когда в обычной жизни ребенок оказывается в беде, «от нас ждут немедленного вмешательства»: «Почему мы ждем сейчас? Затягивали бы вы, если бы это был ваш ребенок?».
Тали призвала международную общественность немедленно принять решительные меры.
Тали назвала происходящее геноцидом и провела параллели с историей Эстонии, сославшись на опыт своей семьи.
Если бы в Эстонии дети исчезли в тех же пропорциях, целый народ был бы стерт с лица земли.
Россия похищает украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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