Росія викрадає дітей з ТОТ України. Естонія закликала ПАРЄ до негайної протидії

Керівниця делегації Естонії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Кадрі Талі закликала асамблею скласти конкретний план дій щодо порятунку вивезених з України до Росії дітей.

Естонія закликала ПАРЄ протидіяти викраденню українських дітей Росією

За деякими оцінками, понад 700 тис українських дітей для «порятунку» було перевезено до Росії. Насправді йдеться про навмисну ​​діяльність, метою якої є вкрасти майбутнє та ідентичність одного народу. Поширити

Представниця Естонії зазначила, що війна Росії проти України призвела до масштабних викрадень та примусового переселення людей, особливо дітей. Йдеться про кризу, яка потребує негайного реагування.

Вона додала, що коли у звичайному житті дитина опиняється у біді, «від нас чекають негайного втручання»: «Чому ж ми чекаємо зараз? Зволікали б ви, якби це була ваша дитина?».

Талі закликала міжнародну громадськість негайно вжити рішучих заходів.

Те, що дітей насильно вивозять за межі батьківщини та якомога далі від їхніх сімей — не просто злочин. Наслідки від русифікації будуть незворотні. Кадрі Талі Керівниця делегації Естонії в ПАРЄ

Талі назвала те, що відбувається, геноцидом і провела паралелі з історією Естонії, пославшись на досвід своєї сім'ї.

Якби в Естонії діти зникли в тих же пропорціях, цілий народ був би стертий з лиця землі.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей. Поширити

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.