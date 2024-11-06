Україна ідентифікувала військового РФ — він викрав 15 українських дітей під час окупації Миколаївщини

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу проти російського воєнного злочинця. Він причетний до викрадення українських дітей під час окупації Миколаївської області.

Що відомо про військового злочинця РФ

Як повідомили правоохоронці, підозрюваний — командир відділення 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Джабраїл Юсупов, позивний "Габріель".

У липні 2022 року під його командуванням 20 озброєних військових увірвалися до захопленої Новопетрівської спецшколи та викрали 15 дітей разом із директоркою закладу та її чоловіком.

Фото — ssu.gov.ua

Серед них — 12 статусних дітей, 2 перебували у закладі через складні життєві обставини, а також дівчинка, яку вже вдочерили громадяни США, але не встигли забрали через початок повномасштабного вторгнення, зазначають у прокуратурі Поширити

Дітей викрали до Криму, а згодом — до Анапи в Краснодарському краї РФ, де їх майже місяць утримували в одному з пансіонатів, змушуючи щоранку співати гімн країни-агресора.

У листопаді 2022 року завдяки благодійній організації вдалося вивезти дітей з Росії до третіх країн, звідки їх повернули додому.

СБУ повідомила Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України за порушення законів та звичаїв війни. Тривають заходи щодо його розшуку та притягнення до відповідальності.

Росія викрадає українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.