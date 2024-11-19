В МЗС Великої Британії оголосили про введення санкцій проти 10 російських посадовців та пов'язаних з країною-агресоркою молодіжних організацій, причетних до викрадення та вивезення дітей з України.

Що відомо про нові британські санкції проти Росії за викрадення українських дітей

Нові санкції спрямовані проти тих, хто підтримує спроби Володимира Путіна примусово депортувати та ідеологічно опрацювати дітей України, а також знищити їхню українську культурну спадщину, — зазначають в МЗС Великої Британії. Поширити

Викрадений Росією український хлопчик

За інформацією відомства, більше 19,5 тис українських дітей було примусово вивезено російськими окупантами на територію країни-агресорки.

При цьому зазначається, що не менше 6 тис українських дітей потрапили до мережі російських таборів перевиховання. Там українських дітей піддають так звані ідеологічній обробці із метою зруйнувати їхню українську ідентичність та нав’язати наративи кремлівської диктатури.

Зокрема, у Росії українських дітей знайомлять з навчальною програмою, яка абсолютно спотворює історію Росії та України, прославляє російських воєнних злочинців та окупантів, а окремих випадках включає військову підготовку.

Жодна дитина не повинна використовуватися як пішак у війні, проте дії президента Путіна, спрямовані проти українських дітей, показують, на які заходи вона готова піти у своїй місії зі стирання України та її народу з карти світу, — наголошує глава МЗС Британії Девід Леммі. Поширити

Проти кого конкретно було введено санкції

Нові санкції введено проти організацій та осіб, причетних до викрадення та незаконного вивезення українських дітей, а також їхнього подальшого ідеологічного перевиховання.

Під санкції потрапили військово-патріотичний рух "Юнармия" — російська воєнізована організація, яка відіграє центральну роль у спробах Путіна примусово депортувати та ідеологічно опрацювати молоде покоління України.

Окрім цього санкції введено про Тетяни Завальської, яку російські окупанти призначили головою Херсонського дитячого будинку, з якого 46 дітей насильно вивезли на Росію для усиновлення.

Директора Олешківської школи-інтернату для дітей з обмеженими можливостями у Херсоні Віталія Олександровича Сука.