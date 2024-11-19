В МЗС Великої Британії оголосили про введення санкцій проти 10 російських посадовців та пов'язаних з країною-агресоркою молодіжних організацій, причетних до викрадення та вивезення дітей з України.
Головні тези:
- Нові британські санкції спрямовані на протидію спробам Росії депортувати та ідеологічно перевиховати українських дітей.
- Понад 19,5 тисяч українських дітей були примусово вивезені до Росії, де їм нав'язують ідеологію кремлівської диктатури.
- Однією з організацій, яка опинилася під санкціями, є російський воєнізований рух “Юнармия”, що сприяє депортації та перевихованню української молоді.
- Санкції також стосуються посадовців, відповідальних за вивезення українських дітей з їхніх сімей та домівок на територію Росії.
- Заходи президента Путіна щодо українських дітей свідчать про наміри знищити українську ідентичність та культурну спадщину країни.
Що відомо про нові британські санкції проти Росії за викрадення українських дітей
За інформацією відомства, більше 19,5 тис українських дітей було примусово вивезено російськими окупантами на територію країни-агресорки.
При цьому зазначається, що не менше 6 тис українських дітей потрапили до мережі російських таборів перевиховання. Там українських дітей піддають так звані ідеологічній обробці із метою зруйнувати їхню українську ідентичність та нав’язати наративи кремлівської диктатури.
Зокрема, у Росії українських дітей знайомлять з навчальною програмою, яка абсолютно спотворює історію Росії та України, прославляє російських воєнних злочинців та окупантів, а окремих випадках включає військову підготовку.
Проти кого конкретно було введено санкції
Нові санкції введено проти організацій та осіб, причетних до викрадення та незаконного вивезення українських дітей, а також їхнього подальшого ідеологічного перевиховання.
Під санкції потрапили військово-патріотичний рух "Юнармия" — російська воєнізована організація, яка відіграє центральну роль у спробах Путіна примусово депортувати та ідеологічно опрацювати молоде покоління України.
Окрім цього санкції введено про Тетяни Завальської, яку російські окупанти призначили головою Херсонського дитячого будинку, з якого 46 дітей насильно вивезли на Росію для усиновлення.
Директора Олешківської школи-інтернату для дітей з обмеженими можливостями у Херсоні Віталія Олександровича Сука.
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