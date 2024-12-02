З окупованих територій повернули ще 6 дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

З окупованих територій повернули ще 6 дітей

Повернення дітей з окупованих територій
Джерело:  online.ua

За інформацією радниці з питань комунікацій керівника ОП Дарії Зарівни, з окупованих Росією територій вдалось повернути ще шістьох українських дітей.

Головні тези:

  • Повернуто ще 6 українських дітей з окупованих територій, доля яких стала ілюстрацією спроб Росії знищити українську націю.
  • Викрадення дітей, примусова мобілізація та інші негативні явища стали реальністю для сімей на окупованих територіях.
  • Робота Save Ukraine та інших партнерів дозволила повернути лише частину постраждалих дітей, проблему викрадень потрібно вирішувати комплексно.

Що відомо про повернення українських дітей з окупованих Росією територій

Історії цих дітей є яскравою ілюстрацією того, що рф усіма способами намагається стерти з лиця землі українську націю — через нав’язування пропаганди та ненависті до України, через погрози сім’ям забрати дітей, через примусову мобілізацію до російської армії наших молодих хлопців, — зазначила Зарівна.

Зокрема, 16-річний Віталій пропускав уроки в школі, щоб окупанти примусом не відвезли його до міста і не поставили на військовий облік.

Родину 14-річного Артема, по суті, тримати в заручниках окупації — йому не видавали документи, без яких неможливо виїхати з ТОТ.

Проте, коли окупанти викрали його маму, стало зрозуміло, що виїжджати потрібно в будь-яких спосіб. На щастя, хлопця вдалось вивезти, проте його батько залишився в окупації.

Це повернення відбулось завдяки злагодженій роботі Save Ukraine та залучених партнерів.

Це лише дві історії з багатьох тисяч. Ми маємо зупинити ці страшні злочини росії проти наших дітей та повернути їх додому. Всіх. Без винятків та умов, — додає речниця керівника ОП.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія ввела санкції проти Росії за викрадення українських дітей
МЗС Великої Британії
Прапор Великої Британії
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ПАР пропонує посередництво у поверненні викрадених Росією українських дітей
Офіс Президента України
Прапор ПАР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула 8 дітей з окупованих Росією територій
Дмитро Лубінець
Діти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?