За інформацією радниці з питань комунікацій керівника ОП Дарії Зарівни, з окупованих Росією територій вдалось повернути ще шістьох українських дітей.

Що відомо про повернення українських дітей з окупованих Росією територій

Історії цих дітей є яскравою ілюстрацією того, що рф усіма способами намагається стерти з лиця землі українську націю — через нав’язування пропаганди та ненависті до України, через погрози сім’ям забрати дітей, через примусову мобілізацію до російської армії наших молодих хлопців, — зазначила Зарівна. Поширити

Зокрема, 16-річний Віталій пропускав уроки в школі, щоб окупанти примусом не відвезли його до міста і не поставили на військовий облік.

Родину 14-річного Артема, по суті, тримати в заручниках окупації — йому не видавали документи, без яких неможливо виїхати з ТОТ.

Проте, коли окупанти викрали його маму, стало зрозуміло, що виїжджати потрібно в будь-яких спосіб. На щастя, хлопця вдалось вивезти, проте його батько залишився в окупації.

Це повернення відбулось завдяки злагодженій роботі Save Ukraine та залучених партнерів.

Це лише дві історії з багатьох тисяч. Ми маємо зупинити ці страшні злочини росії проти наших дітей та повернути їх додому. Всіх. Без винятків та умов, — додає речниця керівника ОП. Поширити

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.