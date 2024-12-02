За інформацією радниці з питань комунікацій керівника ОП Дарії Зарівни, з окупованих Росією територій вдалось повернути ще шістьох українських дітей.
Головні тези:
- Повернуто ще 6 українських дітей з окупованих територій, доля яких стала ілюстрацією спроб Росії знищити українську націю.
- Викрадення дітей, примусова мобілізація та інші негативні явища стали реальністю для сімей на окупованих територіях.
- Робота Save Ukraine та інших партнерів дозволила повернути лише частину постраждалих дітей, проблему викрадень потрібно вирішувати комплексно.
Що відомо про повернення українських дітей з окупованих Росією територій
Зокрема, 16-річний Віталій пропускав уроки в школі, щоб окупанти примусом не відвезли його до міста і не поставили на військовий облік.
Родину 14-річного Артема, по суті, тримати в заручниках окупації — йому не видавали документи, без яких неможливо виїхати з ТОТ.
Проте, коли окупанти викрали його маму, стало зрозуміло, що виїжджати потрібно в будь-яких спосіб. На щастя, хлопця вдалось вивезти, проте його батько залишився в окупації.
Це повернення відбулось завдяки злагодженій роботі Save Ukraine та залучених партнерів.
Що відомо про викрадення Росією українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.
У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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