Россия отказывается раскрыть местонахождение 20 тыс похищенных украинских детей
Категория
Украина
Дата публикации

Россия отказывается раскрыть местонахождение 20 тыс похищенных украинских детей

Офис Президента Украины
Дария Заривна
Читати українською

Как отметила во время выступления на Совбезе ООН советница главы ОП и операционный директор программы Bring Kids Back UA Дария Заривна, страна-агрессор Россия отказывается раскрыть местонахождение 20 тыс похищенных из Украины детей.

Главные тезисы

  • Россия отказывается раскрыть местонахождение 20 тыс похищенных украинских детей и нарушает международные законы.
  • Украина активно борется за возвращение похищенных детей, вернув уже 1022 ребенка.
  • Монреальское обязательство направлено на возвращение всех украденных украинских детей, включая тех, кому навязывали российское гражданство.
  • Документальная лента “Истерзанное детство” раскрывает трагические истории похищенных детей, подчеркивая важность защиты прав младших граждан.

Россия отказывается раскрывать информацию о похищенных из Украины детях

Российские чиновники систематически отказываются предоставлять информацию. Но, чтобы дать вам представление, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова похвасталась, что "расселила" в России более 700 тысяч украинских детей, — отметила Заровна.

По ее словам, одним из примеров служит история 10-месячной Марины Прокопенко, которая была похищена российскими оккупантами из дома ребенка в Херсоне.

После того, как ребенка принудительно депортировали в Россию, он получил новое имя, ему сменили место рождения и отдали на усыновление в семью депутата Госдумы Сергея Миронова.

Заровна также подчеркнула, что из-за российской вооруженной агрессии в Украине еженедельно погибают или получают ранения по меньшей мере 16 детей.

Между тем, по информации юридической экспертки Регионального центра прав человека и члена Международной экспертной группы Bring Kids Back UA Екатерины Рашевской, на оккупированных Россией украинских территориях остаются 1,5 млн детей.

Насильственное навязывание русского гражданства является целенаправленной политикой страны-агрессора. Дети без российских документов сталкиваются с дискриминацией даже в доступе к медицинской помощи, не говоря уже об образовательных и других услугах на оккупированных территориях, — отметила Рашевская.

Что известно о шагах Украины по возвращению похищенных Россией детей

Украина вместе с Канадой положила начало Международной коалиции за возвращение украинских детей, к которой присоединились 41 страна и Совет Европы. Благодаря совместным усилиям участников коалиции домой удалось вернуть 1022 ребенка.

Также важным шагом на этом пути стало принятие на конференции по гуманитарному измерению Формулы мира, которая состоялась 30–31 октября в Канаде, Монреальского обязательства, направленного на возвращение всех захваченных и депортированных украинцев, особенно детей.

В 2023 году Online.UA выпустил документальную ленту о похищении Россией детей из Украины "Истерзанное детство"

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 8 детей с оккупированных Россией территорий
Дмитрий Лубинец
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
С оккупированных территорий вернули еще 6 детей
Возвращение детей с оккупированных территорий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Подконтрольные Путину самолеты использовались для похищения украинских детей — отчет
Похищение РФ украинских детей

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?