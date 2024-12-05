Как отметила во время выступления на Совбезе ООН советница главы ОП и операционный директор программы Bring Kids Back UA Дария Заривна, страна-агрессор Россия отказывается раскрыть местонахождение 20 тыс похищенных из Украины детей.

Россия отказывается раскрывать информацию о похищенных из Украины детях

Российские чиновники систематически отказываются предоставлять информацию. Но, чтобы дать вам представление, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова похвасталась, что "расселила" в России более 700 тысяч украинских детей, — отметила Заровна. Поделиться

По ее словам, одним из примеров служит история 10-месячной Марины Прокопенко, которая была похищена российскими оккупантами из дома ребенка в Херсоне.

После того, как ребенка принудительно депортировали в Россию, он получил новое имя, ему сменили место рождения и отдали на усыновление в семью депутата Госдумы Сергея Миронова.

Заровна также подчеркнула, что из-за российской вооруженной агрессии в Украине еженедельно погибают или получают ранения по меньшей мере 16 детей.

Между тем, по информации юридической экспертки Регионального центра прав человека и члена Международной экспертной группы Bring Kids Back UA Екатерины Рашевской, на оккупированных Россией украинских территориях остаются 1,5 млн детей.

Насильственное навязывание русского гражданства является целенаправленной политикой страны-агрессора. Дети без российских документов сталкиваются с дискриминацией даже в доступе к медицинской помощи, не говоря уже об образовательных и других услугах на оккупированных территориях, — отметила Рашевская. Поделиться

Что известно о шагах Украины по возвращению похищенных Россией детей

Украина вместе с Канадой положила начало Международной коалиции за возвращение украинских детей, к которой присоединились 41 страна и Совет Европы. Благодаря совместным усилиям участников коалиции домой удалось вернуть 1022 ребенка.

Также важным шагом на этом пути стало принятие на конференции по гуманитарному измерению Формулы мира, которая состоялась 30–31 октября в Канаде, Монреальского обязательства, направленного на возвращение всех захваченных и депортированных украинцев, особенно детей.

В 2023 году Online.UA выпустил документальную ленту о похищении Россией детей из Украины "Истерзанное детство"

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.