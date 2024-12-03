Подконтрольные Путину самолеты использовались для похищения украинских детей — отчет
Категория
Украина
Дата публикации

Подконтрольные Путину самолеты использовались для похищения украинских детей — отчет

Похищение РФ украинских детей
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Источник:  online.ua

В отчете по результатам исследования Школы общественного здоровья Йельского университета указывается, что администрация кремлевского диктатора Владимира Путина лично контролировала угон украинских детей с помощью военно-транспортных самолетов.

Главные тезисы

  • Администрация кремлевского диктатора Владимира Путина лично контролировала похищение украинских детей с использованием военно-транспортных самолетов.
  • Дети похищаются для перевоспитания по российским программам, направленным на уничтожение их украинской идентичности.
  • Более 300 украинских детей попали в программу похищения, часть из них получили российское гражданство и были усыновлены или находятся под опекой россиян.
  • Похищение украинских детей производилось военно-транспортными самолетами.
  • Документальная лента “Истерзанное детство” рассказывает о преступлениях России против украинских детей и получила международное признание.

Что известно о механизмах похищения Россией украинских детей

В отчете отмечается , что по меньшей мере 314 украинских детей прошли через программу похищения и перевоспитания.

При этом 148 детей находятся в базах страны-агрессорки со статусом "на усыновление".

42 украинских ребенка уже официально были усыновлены или находятся на попечении россиян.

При этом без официального внесения в реестры в российские семьи было передано 166 детей.

РФ угоняла украинских детей военно-транспортными самолетами
Украинские дети

В отчете Йельской лаборатории гуманитарных исследований подчеркивается, что сначала детей после похищения содержат во временных центрах, где они могут находиться месяцами, а затем попадают в спецучреждения, где проходят так называемое "перевоспитание".

Эти учреждения работают в разных регионах страны-агрессорки, в частности в Курской и Ростовской.

Дети там учатся по российским программам, которые имеют целью уничтожить их украинскую идентичность.

Похищение детей из Украины производится даже военно-транспортными самолетами оккупационной армии страны-агрессорки под личным контролем администрации кремлевского диктататора Владимира Путина.

Отмечается, что впоследствии принудительно вывезенные из Украины дети получают российское гражданство и опекуны из россиян получают право официального отказа от украинского гражданства ребенка.

Таким образом, сейчас известно о по меньшей мере 67 похищенных украинских детях, получивших гражданство страны-агрессорки, хотя реальные цифры намного выше.

Все упомянутые в отчете дети были принудительно вывезены из оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, 80,4% именно из Донецкой.

В русских реестрах подлинное происхождение детей скрывают, выдавая их за рожденных в России.

В то же время около половины этих детей имеют братьев и сестер. Среди прочего зафиксированы случаи принудительного развода семей.

Так троих братьев и трех сестер, вывезенных из Украины, передали в семью россиян, а их старший брат до сих пор находится в статусе "усыновления".

Путин лично контролирует похищение и перевоспитание украинских детей

Все эти преступные действия напрямую координирует кремлевский диктатор Владимир Путин и так называемая уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В похищении украинских детей также принимают участие марионеточные структуры, подконтрольные стране-агрессорке на оккупированных территориях, а также структуры, связанные с партией "Единая Россия".

Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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