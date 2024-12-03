В отчете по результатам исследования Школы общественного здоровья Йельского университета указывается, что администрация кремлевского диктатора Владимира Путина лично контролировала угон украинских детей с помощью военно-транспортных самолетов.
Главные тезисы
- Администрация кремлевского диктатора Владимира Путина лично контролировала похищение украинских детей с использованием военно-транспортных самолетов.
- Дети похищаются для перевоспитания по российским программам, направленным на уничтожение их украинской идентичности.
- Более 300 украинских детей попали в программу похищения, часть из них получили российское гражданство и были усыновлены или находятся под опекой россиян.
- Похищение украинских детей производилось военно-транспортными самолетами.
- Документальная лента “Истерзанное детство” рассказывает о преступлениях России против украинских детей и получила международное признание.
Что известно о механизмах похищения Россией украинских детей
В отчете отмечается , что по меньшей мере 314 украинских детей прошли через программу похищения и перевоспитания.
При этом 148 детей находятся в базах страны-агрессорки со статусом "на усыновление".
42 украинских ребенка уже официально были усыновлены или находятся на попечении россиян.
При этом без официального внесения в реестры в российские семьи было передано 166 детей.
В отчете Йельской лаборатории гуманитарных исследований подчеркивается, что сначала детей после похищения содержат во временных центрах, где они могут находиться месяцами, а затем попадают в спецучреждения, где проходят так называемое "перевоспитание".
Эти учреждения работают в разных регионах страны-агрессорки, в частности в Курской и Ростовской.
Дети там учатся по российским программам, которые имеют целью уничтожить их украинскую идентичность.
Похищение детей из Украины производится даже военно-транспортными самолетами оккупационной армии страны-агрессорки под личным контролем администрации кремлевского диктататора Владимира Путина.
Отмечается, что впоследствии принудительно вывезенные из Украины дети получают российское гражданство и опекуны из россиян получают право официального отказа от украинского гражданства ребенка.
Таким образом, сейчас известно о по меньшей мере 67 похищенных украинских детях, получивших гражданство страны-агрессорки, хотя реальные цифры намного выше.
Все упомянутые в отчете дети были принудительно вывезены из оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, 80,4% именно из Донецкой.
В русских реестрах подлинное происхождение детей скрывают, выдавая их за рожденных в России.
В то же время около половины этих детей имеют братьев и сестер. Среди прочего зафиксированы случаи принудительного развода семей.
Так троих братьев и трех сестер, вывезенных из Украины, передали в семью россиян, а их старший брат до сих пор находится в статусе "усыновления".
Путин лично контролирует похищение и перевоспитание украинских детей
Все эти преступные действия напрямую координирует кремлевский диктатор Владимир Путин и так называемая уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В похищении украинских детей также принимают участие марионеточные структуры, подконтрольные стране-агрессорке на оккупированных территориях, а также структуры, связанные с партией "Единая Россия".
Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.
Что известно о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-