В отчете по результатам исследования Школы общественного здоровья Йельского университета указывается, что администрация кремлевского диктатора Владимира Путина лично контролировала угон украинских детей с помощью военно-транспортных самолетов.

Что известно о механизмах похищения Россией украинских детей

В отчете отмечается , что по меньшей мере 314 украинских детей прошли через программу похищения и перевоспитания.

При этом 148 детей находятся в базах страны-агрессорки со статусом "на усыновление".

42 украинских ребенка уже официально были усыновлены или находятся на попечении россиян.

При этом без официального внесения в реестры в российские семьи было передано 166 детей.

Украинские дети

В отчете Йельской лаборатории гуманитарных исследований подчеркивается, что сначала детей после похищения содержат во временных центрах, где они могут находиться месяцами, а затем попадают в спецучреждения, где проходят так называемое "перевоспитание".

Эти учреждения работают в разных регионах страны-агрессорки, в частности в Курской и Ростовской.

Дети там учатся по российским программам, которые имеют целью уничтожить их украинскую идентичность.

Похищение детей из Украины производится даже военно-транспортными самолетами оккупационной армии страны-агрессорки под личным контролем администрации кремлевского диктататора Владимира Путина.

Отмечается, что впоследствии принудительно вывезенные из Украины дети получают российское гражданство и опекуны из россиян получают право официального отказа от украинского гражданства ребенка.

Таким образом, сейчас известно о по меньшей мере 67 похищенных украинских детях, получивших гражданство страны-агрессорки, хотя реальные цифры намного выше.

Все упомянутые в отчете дети были принудительно вывезены из оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, 80,4% именно из Донецкой.

В русских реестрах подлинное происхождение детей скрывают, выдавая их за рожденных в России.

В то же время около половины этих детей имеют братьев и сестер. Среди прочего зафиксированы случаи принудительного развода семей.

Так троих братьев и трех сестер, вывезенных из Украины, передали в семью россиян, а их старший брат до сих пор находится в статусе "усыновления".

Путин лично контролирует похищение и перевоспитание украинских детей

Все эти преступные действия напрямую координирует кремлевский диктатор Владимир Путин и так называемая уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В похищении украинских детей также принимают участие марионеточные структуры, подконтрольные стране-агрессорке на оккупированных территориях, а также структуры, связанные с партией "Единая Россия".

Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.