У звіті за результатами дослідження Школи громадського здоров'я Єльського університету вказується, що адміністрація кремлівського диктатора Володимира Путіна особисто контролювала викрадення українських дітей за допомогою військово-транспортних літаків.

Що відомо про механізми викрадення Росією українських дітей

У звіті зазначається, що наразі щонайменше 314 українських дітей пройшли через програму викрадення та перевиховання.

При цьому наразі 148 дітей знаходяться у базах країни-агресорки зі статусом “на усиновлення”.

42 українські дитини вже офіційно були усиновлені або перебувають під опікою росіян.

При цьому без офіційного занесення до реєстрів у російські родини було передано 166 дітей.

Українські діти

У звіті Єльської лабораторії гуманітарних досліджень підкреслюється, що спершу дітей після викрадення утримують у тимчасових центрах, де вони можуть знаходитись місяцями, а потім потрапляють до спецустанов, де проходять так зване “перевиховання”.

Ці установи працюють у різних регіонах країни-агресорки, зокрема, у Курській та Ростовській.

Діти там навчаються за російськими програмами, які мають на меті знищити їхню українську ідентичність.

Викрадення дітей з України проводиться навіть військово-транспортними літаками окупаційної армії країни-агресорки під особистим контролем адміністрацїі кремлівського диктататора Володимира Путіна.

Зазначається, що згодом примусово вивезені з України діти отримують російське громадянство і опікуни з росіян отримують право щодо офіційної відмови від українського громадянства дитини.

Таким чином наразі відомо про щонайменше 67 викрадених українських дітей, які отримали громадянство країни-агресорки, хоча реальні цифри набагато вищі.

Всі згадані у звіті діти були примусово вивезені з окупованих Росією Донецької та Луганської областей, 80,4% — саме із Донецької.

У російських реєстрах справжнє походження дітей приховують, видаючи їх за народжених в Росії.

У той же час близько половини цих дітей мають братів та сестер. Серед іншого зафіксовані випадки примусового розлучення родин.

Так трьох братів та трьох сестер, вивезених з України, передали у сім’ю росіян, а їхній старший брат досі перебуває у статусі “на усиновлення”.

Путін особисто контролює викрадення та перевиховання українських дітей

Всі ці злочинні дії безпосередньо координує кремлівський диктатор Володимир Путін та так звана уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

У викраденні українських дітей також беруть участь маріонеткові структури, підконтрольні країні-агресорці на окупованих територіях, а також структури, пов’язані з партією "Єдина Росія".

Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.