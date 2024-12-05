Як зазначила під час виступу на Радбезі ООН радниця глави ОП та операційний директор програми Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, країна-агресорка Росія відмовляється розкрити місцезнаходження 20 тис викрадених з України дітей.

Росія відмовляється розкривати інформацію про викрадених з України дітей

Російські чиновники систематично відмовляються надавати інформацію. Але, щоб дати вам уявлення, уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова похвалилася, що "розселила" в Росії понад 700 тис українських дітей, — зазначила Зарівна. Поширити

За її словами, одним з прикладів слугує історія 10-місячної Марини Прокопенко, яка була викрадена російськими окупантами з будинку дитини у Херсоні.

Після того, як дитину примусово депортували до Росії, вона отримала нове ім’я, їй змінили місце народження та віддали на усиновлення до родини депутата Держдуми Сергія Миронова.

Зарівна також підкреслила, що через російську збройну агресію в Україні щотижня гинуть або отримують поранення щонайменше 16 дітей.

Між тим, за інформацією юридичної експертки Регіонального центру прав людини та членкині Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA Катерини Рашевської, на окупованих Росією українських територіях залишаються 1,5 млн дітей.

Насильницьке нав’язування російського громадянства є цілеспрямованою політикою держави-агресора. Діти без російських документів стикаються з дискримінацією навіть у доступі до медичної допомоги, не кажучи вже про освітні та інші послуги на окупованих територіях, — зазначила Рашевська. Поширити

Що відомо про кроки України з повернення викрадених Росією дітей

Україна разом із Канадою започаткувала Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, до якої приєдналися 41 країна та Рада Європи. Завдяки спільним зусиллям учасників коаліції додому вдалося повернути 1022 дитини.

Також важливим кроком на цьому шляху стало ухвалення на конференції з питань гуманітарного виміру Формули миру, яка відбулася 30–31 жовтня в Канаді, Монреальського зобов’язання, спрямованого на повернення всіх захоплених і депортованих українців, особливо дітей.

У 2023 році Online.UA випустив документальну стрічку про викрадення Росією дітей з України “Понівечене дитинство”

У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.