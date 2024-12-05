Як зазначила під час виступу на Радбезі ООН радниця глави ОП та операційний директор програми Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, країна-агресорка Росія відмовляється розкрити місцезнаходження 20 тис викрадених з України дітей.
Головні тези:
- Росія відмовляється розкрити місцезнаходження 20 тис. викрадених українських дітей, ігноруючи міжнародні закони та зусилля України та міжнародної спільноти.
- Україна спільно з іншими країнами започаткувала Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, що дозволило повернути додому вже 1022 дитини.
- Насильницьке нав’язування російського громадянства дітям з окупованих територій призвело до дискримінації та обмежень у доступі до послуг, включаючи медичну допомогу та освіту.
- Важливим кроком в боротьбі за повернення викрадених дітей стало ухвалення Монреальського зобов’язання, спрямованого на повернення всіх захоплених українців, зокрема дітей.
- Документальна стрічка "Понівечене дитинство" розкриває жорстокі історії дітей, які стали жертвами війни Росії проти України, підкреслюючи необхідність активних заходів для захисту прав наймолодших.
Росія відмовляється розкривати інформацію про викрадених з України дітей
За її словами, одним з прикладів слугує історія 10-місячної Марини Прокопенко, яка була викрадена російськими окупантами з будинку дитини у Херсоні.
Після того, як дитину примусово депортували до Росії, вона отримала нове ім’я, їй змінили місце народження та віддали на усиновлення до родини депутата Держдуми Сергія Миронова.
Зарівна також підкреслила, що через російську збройну агресію в Україні щотижня гинуть або отримують поранення щонайменше 16 дітей.
Між тим, за інформацією юридичної експертки Регіонального центру прав людини та членкині Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA Катерини Рашевської, на окупованих Росією українських територіях залишаються 1,5 млн дітей.
Що відомо про кроки України з повернення викрадених Росією дітей
Україна разом із Канадою започаткувала Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей, до якої приєдналися 41 країна та Рада Європи. Завдяки спільним зусиллям учасників коаліції додому вдалося повернути 1022 дитини.
Також важливим кроком на цьому шляху стало ухвалення на конференції з питань гуманітарного виміру Формули миру, яка відбулася 30–31 жовтня в Канаді, Монреальського зобов’язання, спрямованого на повернення всіх захоплених і депортованих українців, особливо дітей.
У 2023 році Online.UA випустив документальну стрічку про викрадення Росією дітей з України “Понівечене дитинство”
У фільмі зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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