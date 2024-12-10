Україна повернула ще 5 дітей з РФ та окупованих територій

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще п'ять українських дітей разом із родинами. Повернення дітей відбулося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
Головні тези:
- Україні вдалося повернути ще 5 дітей разом із родинами в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
- Досягнення включає повернення пʼятеро українських дітей, серед яких троє стали повнолітніми, і визволення родини з малолітніми дітьми.
- Координація державних органів та активна підтримка громадських організацій та міжнародних партнерів дозволили досягти успішного повернення українських громадян.
- Документальна стрічка 'Понівечене дитинство' відображає викрадення українських дітей російськими окупантами та співчуваємо героям, які пережили важкі випробування.
- Історії повернених українських дітей показують жах та страх, з якими доводилось їм жити у режимі окупації, та важливість підтримки від усіх залучених в освобожденні.
Україні вдалося повернути ще пʼятеро наших дітей
Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, серед повернутих — троє українців, які щойно стали повнолітніми.
Андрій Єрмак додав, що важливим досягненням стало і визволення родини з чотирьох осіб, у якій діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини, а також допомога 77-річній жінці, яка не мала змоги евакуюватися самостійно.
Єрмак підкреслив, що історії цих українців є свідченням того, з яким терором і страхом змушені жити люди в окупації.
Що відомо про викрадення Росією українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.
У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-