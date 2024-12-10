Україна повернула ще 5 дітей з РФ та окупованих територій

На підконтрольну територію України вдалося повернути ще п'ять українських дітей разом із родинами. Повернення дітей відбулося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Україні вдалося повернути ще пʼятеро наших дітей

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, серед повернутих — троє українців, які щойно стали повнолітніми.

Двоє з них тривалий час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території, — розповів Єрмак. Поширити

Фото — t.me/ermaka2022

Андрій Єрмак додав, що важливим досягненням стало і визволення родини з чотирьох осіб, у якій діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини, а також допомога 77-річній жінці, яка не мала змоги евакуюватися самостійно.

Єрмак підкреслив, що історії цих українців є свідченням того, з яким терором і страхом змушені жити люди в окупації.

Координація дій державних органів та інституцій України, активна підтримка волонтерів, громадських організацій і міжнародних партнерів дозволили досягти цього результату — українці, які пережили складні випробування, нарешті вдома. Вдячний командам Офісу, Офісу омбудсмана та усім залученим, хто зробив це повернення можливим, — написав Андрій Єрмак. Поширити

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.