Украина вернула еще 5 детей из РФ и оккупированных территорий

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще пять украинских детей вместе с семьями. Возвращение детей прошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Украине удалось вернуть еще пятеро наших детей

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, среди возвращенных — трое украинцев, только что ставших совершеннолетними.

Двое из них долгое время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец-то уехал с временно оккупированной территории, — рассказал Ермак. Поделиться

Фото — t.me/ermaka2022.

Андрей Ермак добавил, что важным достижением стало и освобождение семьи из четырех человек, у которой дети 11 и 14 лет стали мишенью преследований через проукраинскую позицию семьи, а также помощь 77-летней женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно.

Ермак подчеркнул, что истории этих украинцев являются свидетельством того, с каким террором и страхом вынуждены жить люди в оккупации.

Координация действий государственных органов и институтов Украины, активная поддержка волонтеров, общественных организаций и международных партнеров позволили достичь этого результата — украинцы, пережившие сложные испытания, наконец дома. Благодарен командам Офиса, Офиса омбудсмана и всем привлеченным, кто сделал это возвращение, — написал Андрей Ермак. Поделиться

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.