Украина вернула еще 5 детей из РФ и оккупированных территорий

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще пять украинских детей вместе с семьями. Возвращение детей прошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Главные тезисы
- Украине удалось вернуть еще пять детей вместе с семьями в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
- Достижение включает возвращение пятерых украинских детей, среди которых трое стали совершеннолетними, и освобождение семьи с малолетними детьми.
- Координация государственных органов и активная поддержка общественных организаций и международных партнеров позволили добиться успешного возвращения украинских граждан.
- Документальная лента “Истерзанное детство” отражает похищение украинских детей российскими оккупантами и сочувствуем героям, пережившим тяжелые испытания.
- Истории возвращенных украинских детей показывают ужас и страх, с которыми им приходилось жить в режиме оккупации, и важность поддержки от всех вовлеченных в освобождении.
Украине удалось вернуть еще пятеро наших детей
Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, среди возвращенных — трое украинцев, только что ставших совершеннолетними.
Андрей Ермак добавил, что важным достижением стало и освобождение семьи из четырех человек, у которой дети 11 и 14 лет стали мишенью преследований через проукраинскую позицию семьи, а также помощь 77-летней женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно.
Ермак подчеркнул, что истории этих украинцев являются свидетельством того, с каким террором и страхом вынуждены жить люди в оккупации.
Что известно о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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