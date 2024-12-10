Украина вернула еще 5 детей из РФ и оккупированных территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще 5 детей из РФ и оккупированных территорий

Украина вернула еще 5 детей из РФ и оккупированных территорий
Read in English
Читати українською
Источник:  Андрей Ермак

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще пять украинских детей вместе с семьями. Возвращение детей прошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Главные тезисы

  • Украине удалось вернуть еще пять детей вместе с семьями в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
  • Достижение включает возвращение пятерых украинских детей, среди которых трое стали совершеннолетними, и освобождение семьи с малолетними детьми.
  • Координация государственных органов и активная поддержка общественных организаций и международных партнеров позволили добиться успешного возвращения украинских граждан.
  • Документальная лента “Истерзанное детство” отражает похищение украинских детей российскими оккупантами и сочувствуем героям, пережившим тяжелые испытания.
  • Истории возвращенных украинских детей показывают ужас и страх, с которыми им приходилось жить в режиме оккупации, и важность поддержки от всех вовлеченных в освобождении.

Украине удалось вернуть еще пятеро наших детей

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, среди возвращенных — трое украинцев, только что ставших совершеннолетними.

Двое из них долгое время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец-то уехал с временно оккупированной территории, — рассказал Ермак.

Фото — t.me/ermaka2022.

Андрей Ермак добавил, что важным достижением стало и освобождение семьи из четырех человек, у которой дети 11 и 14 лет стали мишенью преследований через проукраинскую позицию семьи, а также помощь 77-летней женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно.

Ермак подчеркнул, что истории этих украинцев являются свидетельством того, с каким террором и страхом вынуждены жить люди в оккупации.

Координация действий государственных органов и институтов Украины, активная поддержка волонтеров, общественных организаций и международных партнеров позволили достичь этого результата — украинцы, пережившие сложные испытания, наконец дома. Благодарен командам Офиса, Офиса омбудсмана и всем привлеченным, кто сделал это возвращение, — написал Андрей Ермак.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 8 детей с оккупированных Россией территорий
Дмитрий Лубинец
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
С оккупированных территорий вернули еще 6 детей
Возвращение детей с оккупированных территорий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула сына военнослужащей из оккупированной РФ Луганской области
Украина вернула сына военнослужащей из оккупированной РФ Луганской области

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?