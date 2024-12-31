Украина вернула четырех детей с оккупированной Херсонщины

Еще четырех детей удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонской области. Это двое мальчиков и две девочки в возрасте от 3 до 17 лет.

Украина вернула 4 детей из оккупированной Херсонщины

Настоящее новогоднее чудо! На подконтрольную Украине территорию вернули четырех ребятишек из оккупированного левобережья Херсонской области.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, удалось вернуть двух мальчиков и две девочки, которым от 3 до 17 лет.

Каждый и каждый пережили то, что не должен знать ни один ребенок, — российский террор, угрозы, допросы родных. Главное, что эти ужасы позади. И теперь дети вместе со своими близкими в безопасности. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Александр Прокудин Руководитель Херсонской ОВА

Возвращение детей стало возможным благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" и работе благотворительной организации "Save Ukraine".

По словам Прокудина, с начала этого года из временной российской оккупации вернули уже 246 детей из Херсонской области.

Что известно о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.