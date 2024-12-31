Украина вернула четырех детей с оккупированной Херсонщины

Еще четырех детей удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонской области. Это двое мальчиков и две девочки в возрасте от 3 до 17 лет.
Главные тезисы
- Украина смогла вернуть уже 246 детей из оккупированной Херсонщины за год благодаря активным усилиям инициативы Bring Kids Back UA и Save Ukraine.
- Дети, вернувшиеся из зоны временной оккупации, получают всестороннюю поддержку, включая медицинскую и психологическую помощь.
- Инициативы Bring Kids Back UA и Save Ukraine играют ключевую роль в возвращении детей на безопасную территорию.
Украина вернула 4 детей из оккупированной Херсонщины
Настоящее новогоднее чудо! На подконтрольную Украине территорию вернули четырех ребятишек из оккупированного левобережья Херсонской области.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, удалось вернуть двух мальчиков и две девочки, которым от 3 до 17 лет.
Возвращение детей стало возможным благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" и работе благотворительной организации "Save Ukraine".
По словам Прокудина, с начала этого года из временной российской оккупации вернули уже 246 детей из Херсонской области.
Что известно о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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