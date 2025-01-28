Україна повернула ще 5 дітей з окупованих Росією територій

Україна повернула з російської окупації п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років. Серед врятованих – 15-річна донька української військовослужбовиці.

Україна повернула з ТОТ ще п'ятьох дітей

Як зазначається, серед врятованих — 15-річна донька української військовослужбовиці, яка нещодавно була звільнена з російського полону.

Поки мати перебувала в неволі, її родина змушена була приховувати свої плани на виїзд, аби не нашкодити їй.

Також повернули 8-річного хлопчика, який, попри заборони окупантів, весь час навчався в українській онлайн-школі. Крім того, 17-річний юнак із чіткою проукраїнською позицією звернувся за допомогою, щоб вирватися з окупації. Своє повноліття він уже зустрів удома, на рідній землі.

Кожне повернення — це складна операція, яка потребує злагодженої роботи багатьох структур. Особлива подяка команді Офісу Омбудсмана за організацію рятувальної місії та забезпечення безпечного повернення наших дітей, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.

У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.