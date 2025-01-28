Україна повернула ще 5 дітей з окупованих Росією територій

Україна повернула з російської окупації п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років. Серед врятованих – 15-річна донька української військовослужбовиці.
Головні тези:
- Україна здійснила успішну операцію по поверненню з окупації російських територій п'ятеро дітей віком від 1,5 до 18 років.
- Одним з врятованих є 15-річна донька української військовослужбовиці, яка нещодавно була звільнена з російського полону.
- Повернуті діти мали різні історії, включаючи навчання в українській онлайн-школі та звернення за допомогою для вирвання з окупації.
- Кожне повернення є складною операцією, яка вимагає спільної роботи багатьох структур, і подяка Офісу Омбудсмана неоціненна за організацію рятувальної місії.
- Документальна стрічка "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення російською окупацією українських дітей, демонструючи реальні історії та виклики, з якими стикаються діти та їхні родини у конфлікті між країнами.
Україна повернула з ТОТ ще п'ятьох дітей
Як зазначається, серед врятованих — 15-річна донька української військовослужбовиці, яка нещодавно була звільнена з російського полону.
Поки мати перебувала в неволі, її родина змушена була приховувати свої плани на виїзд, аби не нашкодити їй.
Також повернули 8-річного хлопчика, який, попри заборони окупантів, весь час навчався в українській онлайн-школі. Крім того, 17-річний юнак із чіткою проукраїнською позицією звернувся за допомогою, щоб вирватися з окупації. Своє повноліття він уже зустрів удома, на рідній землі.
Що важливо знати про викрадення Росією українських дітей
Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство" розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Вона була відзнята у 2023 році, однак досі не втрачає своєї актуальності.
У фільми зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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