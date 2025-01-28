Украина вернула еще 5 детей с оккупированных Россией территорий

Украина вернула из российской оккупации пятерых детей от 1,5 до 18 лет. Среди спасенных – 15-летняя дочь украинской военнослужащей.
Главные тезисы
- Украина провела успешную операцию по возвращению из оккупации российских территорий пятеро детей в возрасте от 1,5 до 18 лет.
- Одним из спасенных является 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которая недавно была освобождена из российского плена.
- Возвращенные дети имели разные истории, включая обучение в украинской онлайн-школе и обращение за помощью для вырвания из оккупации.
- Каждый возврат представляет собой сложную операцию, требующую совместной работы многих структур, и благодарность Офиса Омбудсмана неоценима за организацию спасательной миссии.
- Документальная лента "Истерзанное детство" рассказывает о похищении российской оккупацией украинских детей, демонстрируя реальные истории и вызовы, с которыми сталкиваются дети и их семьи в конфликте между странами.
Украина вернула из ВТО еще пятерых детей
Как отмечается, среди спасенных — 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которая недавно была освобождена из российского плена.
Пока мать находилась в неволе, ее семья была вынуждена скрывать свои планы на выезд, чтобы не навредить ей.
Также вернули 8-летнего мальчика, который, несмотря на запреты окупантов, все время учился в украинской онлайн-школе. Кроме того, 17-летний юноша с четкой проукраинской позицией обратился за помощью, чтобы вырваться из оккупации. Свое совершеннолетие он уже встретил дома, на родной земле.
Что важно знать о похищении Россией украинских детей
Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.
В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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