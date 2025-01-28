Украина вернула еще 5 детей с оккупированных Россией территорий

Украина вернула из российской оккупации пятерых детей от 1,5 до 18 лет. Среди спасенных – 15-летняя дочь украинской военнослужащей.

Украина вернула из ВТО еще пятерых детей

Как отмечается, среди спасенных — 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которая недавно была освобождена из российского плена.

Пока мать находилась в неволе, ее семья была вынуждена скрывать свои планы на выезд, чтобы не навредить ей.

Также вернули 8-летнего мальчика, который, несмотря на запреты окупантов, все время учился в украинской онлайн-школе. Кроме того, 17-летний юноша с четкой проукраинской позицией обратился за помощью, чтобы вырваться из оккупации. Свое совершеннолетие он уже встретил дома, на родной земле.

Каждый возврат – это сложная операция, которая требует слаженной работы многих структур. Особая благодарность команде Офиса Омбудсмана за организацию спасательной миссии и обеспечение безопасного возвращения наших детей, говорится в сообщении. Поделиться

Что важно знать о похищении Россией украинских детей

Документальная лента Online.UA "Истерзанное детство" рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Она была снята в 2023 году, однако до сих пор не теряет своей актуальности.

В фильмы собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.