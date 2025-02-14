Украина вернула 8 детей с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 8 детей с временно оккупированных Россией территорий

Дмитрий Лубинец
Дети
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14 февраля с временно оккупированных территорий удалось вернуть восемь украинских детей. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Главные тезисы

  • Возвращение 8 украинских детей с временно оккупированных территорий стало важным шагом в обеспечении их безопасности и счастья.
  • Реализация плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA совместно с поддержкой страны-посредника Катар позволила вернуть разъединенных семьи.
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец активно вовлечен в процесс возвращения украинских детей на Родину, оказывая поддержку родителям и опекунам.

Украина вернула 8 детей с ВОТ

8 украинских детей возвращаются домой и воссоединяются со своими родными. Родители и опекуны несовершеннолетних обратились в офис омбудсмана с просьбой помочь в возвращении их детей на Родину.

По словам Лубинца, среди возвращенных есть родные братики и сестренки:

Все дети были разобщены со своими родными из-за войны и оккупации, некоторые потеряли родителей.

В общем, удалось вернуть детей из Луганской, Запорожской, Херсонской областей.

Также с двумя своими сыновьями впервые за долгое время увиделась гражданская гражданка, незаконно задержанная и осужденная россиянами на временно оккупированной территории. Попечителем детей была бабушка, а теперь они воссоединились с мамой.

Сегодняшний возврат был осуществлен в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA. К возвращению был привлечен и наш неизменный партнер, который более трех лет помогает возвращать украинских детей из депортации и принудительного перемещения, это страна-посредник Государство Катар. Благодарен этой стране за содействие, являющееся благородной миссией! Также благодарен благотворительному фонду Save Ukraine, который помог в воссоединении одной семьи.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Омбудсмен Украины

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