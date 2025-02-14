Украина вернула 8 детей с временно оккупированных Россией территорий

14 февраля с временно оккупированных территорий удалось вернуть восемь украинских детей. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Украина вернула 8 детей с ВОТ

8 украинских детей возвращаются домой и воссоединяются со своими родными. Родители и опекуны несовершеннолетних обратились в офис омбудсмана с просьбой помочь в возвращении их детей на Родину.

По словам Лубинца, среди возвращенных есть родные братики и сестренки:

Все дети были разобщены со своими родными из-за войны и оккупации, некоторые потеряли родителей. Поделиться

В общем, удалось вернуть детей из Луганской, Запорожской, Херсонской областей.

Также с двумя своими сыновьями впервые за долгое время увиделась гражданская гражданка, незаконно задержанная и осужденная россиянами на временно оккупированной территории. Попечителем детей была бабушка, а теперь они воссоединились с мамой.