Украина вернула 8 детей с временно оккупированных Россией территорий

14 февраля с временно оккупированных территорий удалось вернуть восемь украинских детей. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Главные тезисы
- Возвращение 8 украинских детей с временно оккупированных территорий стало важным шагом в обеспечении их безопасности и счастья.
- Реализация плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA совместно с поддержкой страны-посредника Катар позволила вернуть разъединенных семьи.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец активно вовлечен в процесс возвращения украинских детей на Родину, оказывая поддержку родителям и опекунам.
Украина вернула 8 детей с ВОТ
8 украинских детей возвращаются домой и воссоединяются со своими родными. Родители и опекуны несовершеннолетних обратились в офис омбудсмана с просьбой помочь в возвращении их детей на Родину.
По словам Лубинца, среди возвращенных есть родные братики и сестренки:
В общем, удалось вернуть детей из Луганской, Запорожской, Херсонской областей.
Также с двумя своими сыновьями впервые за долгое время увиделась гражданская гражданка, незаконно задержанная и осужденная россиянами на временно оккупированной территории. Попечителем детей была бабушка, а теперь они воссоединились с мамой.
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