Україна повернула 15 дітей з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула 15 дітей з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

діти
Джерело:  online.ua

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 15 дітей: серед них троє підлітків, яким РФ вручила повістки.

Головні тези:

  • Україна успішно повернула 15 дітей з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
  • Діти, серед яких троє підлітків, врятувались від утисків окупантів: примусової мобілізації та ідеологічного впливу.
  • Одна з повернутих багатодітних родин відмовилася від російських документів, що призвело до тиску з боку окупантів.

Україна повернула 15 дітей з ТОТ

Про це повідомив керівник Офіс президента Андрій Єрмак.

Додому повернулася, зокрема, багатодітна родина, де мати відмовилася від документів РФ, через що зазнавала тиску від окупантів.

Також повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії РФ. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт. Двоє малолітніх дітей після втрати матері опинились у російському притулку, де їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали воєнній справі.

Повернення дітей відбулось у межах ініціативи українського президента Bring Kids Back UA.

Рятувальну місію організувала благодійна організація Save Ukraine.

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