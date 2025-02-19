Україна повернула 15 дітей з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 15 дітей: серед них троє підлітків, яким РФ вручила повістки.
Головні тези:
- Україна успішно повернула 15 дітей з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
- Діти, серед яких троє підлітків, врятувались від утисків окупантів: примусової мобілізації та ідеологічного впливу.
- Одна з повернутих багатодітних родин відмовилася від російських документів, що призвело до тиску з боку окупантів.
Україна повернула 15 дітей з ТОТ
Про це повідомив керівник Офіс президента Андрій Єрмак.
Додому повернулася, зокрема, багатодітна родина, де мати відмовилася від документів РФ, через що зазнавала тиску від окупантів.
Повернення дітей відбулось у межах ініціативи українського президента Bring Kids Back UA.
Рятувальну місію організувала благодійна організація Save Ukraine.
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