Україна повернула 15 дітей з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA

Також повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії РФ. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт. Двоє малолітніх дітей після втрати матері опинились у російському притулку, де їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали воєнній справі.