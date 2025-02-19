Украина вернула 15 детей с ВОТ в рамках инициативы Bring Kids Back UA

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 15 детей: среди них три подростка, которым РФ вручила повестки.
Главные тезисы
- Украина вернула 15 детей с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
- Дети были спасены от притеснений оккупантов, включая принудительную мобилизацию и идеологическое влияние.
- Инициативу по возвращению детей организовал украинский президент, а благотворительная организация Save Ukraine провела спасательную миссию.
Украина вернула 15 детей с ВТО
Об этом сообщил руководитель Офис президента Андрей Ермак.
Домой вернулась, в частности, многодетная семья, где мать отказалась от документов РФ, из-за чего испытывала давление от окупантов.
Возвращение детей прошло в рамках инициативы украинского президента Bring Kids Back UA.
Спасательную миссию организовала благотворительная организация Save Ukraine.
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