Украина вернула 15 детей с ВОТ в рамках инициативы Bring Kids Back UA

Также вернулись трое подростков, получивших повестки в армию РФ. Один из них оккупанты похитили из дома и заставляли подписать контракт. Двое малолетних детей после потери матери оказались в приюте, где их изолировали от родных, заставляли петь пропагандистские песни и обучали военному делу.