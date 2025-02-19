Украина вернула 15 детей с ВОТ в рамках инициативы Bring Kids Back UA
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 15 детей с ВОТ в рамках инициативы Bring Kids Back UA

дети
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Источник:  online.ua

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 15 детей: среди них три подростка, которым РФ вручила повестки.

Главные тезисы

  • Украина вернула 15 детей с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
  • Дети были спасены от притеснений оккупантов, включая принудительную мобилизацию и идеологическое влияние.
  • Инициативу по возвращению детей организовал украинский президент, а благотворительная организация Save Ukraine провела спасательную миссию.

Украина вернула 15 детей с ВТО

Об этом сообщил руководитель Офис президента Андрей Ермак.

Домой вернулась, в частности, многодетная семья, где мать отказалась от документов РФ, из-за чего испытывала давление от окупантов.

Также вернулись трое подростков, получивших повестки в армию РФ. Один из них оккупанты похитили из дома и заставляли подписать контракт. Двое малолетних детей после потери матери оказались в приюте, где их изолировали от родных, заставляли петь пропагандистские песни и обучали военному делу.

Возвращение детей прошло в рамках инициативы украинского президента Bring Kids Back UA.

Спасательную миссию организовала благотворительная организация Save Ukraine.

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