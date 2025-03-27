Україна повернула ще трьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій

Іще трьох українських дітей вдалося врятувати минулого тижня з тимчасово окупованої території. Рятувальна місія проходила за ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за підтримки Save Ukraine.

Україна повернула трьох дітей з ТОТ

Серед них 5-річний Іван — син українського військового. Черговий обшук та погрози зброєю з боку російських військових настільки травмували хлопчика, що він перестав розмовляти. Понад рік він не міг вимовити навіть слово «мама».

А коли російські військові почали погрожувати розстрілом усій родині за відмову отримати російський паспорт, мама з Іваном та його бабусею вирішили рятуватися.

Світланці виповнився лише рік, коли її тата забрали російські солдати на допит, погрожували йому, катували, а потім змусили сімʼю покинути свою домівку. Та після переїзду на інше місце до них знову прийшли з обшуком, позбавили сімʼю звʼязку й вилучили усі документи.

Коли окупаційна влада дізналася, що у дівчинки залишилося українське свідоцтво, мамі почали погрожувати, що дитину в неї заберуть і віддадуть в інтернат.

Також допомогли воззʼєднатися з мамою 13-річній Оксані. Тато дівчини дуже переживав, що росіяни заберуть доньку на одному з блокпостів. Тож команді Save Ukraine довелося шукати максимально безпечні шляхи для виїзду дитини.