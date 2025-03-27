Україна повернула ще трьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще трьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій

діти
Джерело:  Save Ukraine

Іще трьох українських дітей вдалося врятувати минулого тижня з тимчасово окупованої території. Рятувальна місія проходила за ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за підтримки Save Ukraine.

Головні тези:

  • Президент України і спільнота Save Ukraine активно діють для повернення українських дітей з тимчасово окупованих територій.
  • Ініціативи Bring Kids Back UA та підтримка Save Ukraine допомагають дітям повернутися додому в безпеку та комфорт.
  • Дітям, які пережили травми та страх через обшуки та погрози російських військових, забезпечується підтримка та безпечний виїзд.

Україна повернула трьох дітей з ТОТ

Серед них 5-річний Іван — син українського військового. Черговий обшук та погрози зброєю з боку російських військових настільки травмували хлопчика, що він перестав розмовляти. Понад рік він не міг вимовити навіть слово «мама».

А коли російські військові почали погрожувати розстрілом усій родині за відмову отримати російський паспорт, мама з Іваном та його бабусею вирішили рятуватися.

Світланці виповнився лише рік, коли її тата забрали російські солдати на допит, погрожували йому, катували, а потім змусили сімʼю покинути свою домівку. Та після переїзду на інше місце до них знову прийшли з обшуком, позбавили сімʼю звʼязку й вилучили усі документи.

Коли окупаційна влада дізналася, що у дівчинки залишилося українське свідоцтво, мамі почали погрожувати, що дитину в неї заберуть і віддадуть в інтернат.

Також допомогли воззʼєднатися з мамою 13-річній Оксані. Тато дівчини дуже переживав, що росіяни заберуть доньку на одному з блокпостів. Тож команді Save Ukraine довелося шукати максимально безпечні шляхи для виїзду дитини.

Ми не зупинимо нашу боротьбу допоки кожна українська дитина не буде вдома та в безпеці. Без винятків та умов, — запевнили в організації.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула 8 дітей з тимчасово окупованих Росією територій
Дмитро Лубінець
Діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула 15 дітей з ТОТ в межах ініціативи Bring Kids Back UA
діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з ТОТ ще 4 дітей
діти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?