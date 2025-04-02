Украина вернула двоих детей с временно оккупированных Россией территорий
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула двоих детей с временно оккупированных Россией территорий

ребенок
Read in English
Читати українською
Источник:  Save Ukraine

Еще двое украинских детей удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка.

Главные тезисы

  • Инициатива Президента Украины Bring Kids Back UA помогает вернуть украинских детей с временно оккупированных территорий в безопасность.
  • Украинская сеть за права ребенка активно участвует в спасении и эвакуации детей, находящихся под угрозой на оккупированных территориях.
  • Истории успешной эвакуации позволяют детям построить новую жизнь в безопасности под опекой любящей семьи.

Двое маленьких украинцев удалось вернуть из ВОТ домой

Мать 11-летнего Саши российские военные жестоко убили у него на глазах весной 2022 года. Парень остался сиротой.

Чтобы мальчика не забрали в интернат, родственница взяла над ним опеку, однако он все равно постоянно находился под угрозой депортации оккупационными властями. В конце концов женщина обратилась в Украинскую сеть за права ребенка с просьбой помочь с эвакуацией.

После долгой и сложной дороги Саша наконец-то находится в безопасности на подконтрольной Украине территории. Пока ему ищут любящую семью, которая сможет обеспечить надлежащий уход и поддержку.

Также удалось эвакуировать женщину с дочерью, оказавшуюся в крайне сложных жизненных обстоятельствах на оккупированной территории. Их ситуация была непростой, и путь домой требовал немало усилий — особенно потому, что оккупационные власти постоянно меняли правила пересечения границы. Но главное, сейчас они уже в безопасности и могут строить новую жизнь.

Каждый украинский ребенок должен вернуться домой. Без исключений и условий.

Чтобы лучше разобраться в похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

Документальный фильм рассказывает истории украинских детей, ставших жертвами похищения российских захватчиков на фоне полномасштабной войны против России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 15 детей с ВОТ в рамках инициативы Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула с ВОТ еще 4 детей
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще троих детей с временно оккупированных Россией территорий
дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?