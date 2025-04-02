Украина вернула двоих детей с временно оккупированных Россией территорий

Еще двое украинских детей удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка.
Главные тезисы
- Инициатива Президента Украины Bring Kids Back UA помогает вернуть украинских детей с временно оккупированных территорий в безопасность.
- Украинская сеть за права ребенка активно участвует в спасении и эвакуации детей, находящихся под угрозой на оккупированных территориях.
- Истории успешной эвакуации позволяют детям построить новую жизнь в безопасности под опекой любящей семьи.
Двое маленьких украинцев удалось вернуть из ВОТ домой
Мать 11-летнего Саши российские военные жестоко убили у него на глазах весной 2022 года. Парень остался сиротой.
Чтобы мальчика не забрали в интернат, родственница взяла над ним опеку, однако он все равно постоянно находился под угрозой депортации оккупационными властями. В конце концов женщина обратилась в Украинскую сеть за права ребенка с просьбой помочь с эвакуацией.
После долгой и сложной дороги Саша наконец-то находится в безопасности на подконтрольной Украине территории. Пока ему ищут любящую семью, которая сможет обеспечить надлежащий уход и поддержку.
Каждый украинский ребенок должен вернуться домой. Без исключений и условий.
Чтобы лучше разобраться в похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.
Документальный фильм рассказывает истории украинских детей, ставших жертвами похищения российских захватчиков на фоне полномасштабной войны против России.
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