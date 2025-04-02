Украина вернула двоих детей с временно оккупированных Россией территорий

Еще двое украинских детей удалось спасти с временно оккупированной территории в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря усилиям Украинской сети за права ребенка.

Двое маленьких украинцев удалось вернуть из ВОТ домой

Мать 11-летнего Саши российские военные жестоко убили у него на глазах весной 2022 года. Парень остался сиротой.

Чтобы мальчика не забрали в интернат, родственница взяла над ним опеку, однако он все равно постоянно находился под угрозой депортации оккупационными властями. В конце концов женщина обратилась в Украинскую сеть за права ребенка с просьбой помочь с эвакуацией.

После долгой и сложной дороги Саша наконец-то находится в безопасности на подконтрольной Украине территории. Пока ему ищут любящую семью, которая сможет обеспечить надлежащий уход и поддержку.

Также удалось эвакуировать женщину с дочерью, оказавшуюся в крайне сложных жизненных обстоятельствах на оккупированной территории. Их ситуация была непростой, и путь домой требовал немало усилий — особенно потому, что оккупационные власти постоянно меняли правила пересечения границы. Но главное, сейчас они уже в безопасности и могут строить новую жизнь. Поделиться

Каждый украинский ребенок должен вернуться домой. Без исключений и условий.

Чтобы лучше разобраться в похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA.

Документальный фильм рассказывает истории украинских детей, ставших жертвами похищения российских захватчиков на фоне полномасштабной войны против России.